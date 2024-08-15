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Abdullah Avcı Rapid Wien Maçı Sonrası Konuştu: "Organize Bir Kötülük, Telefonum Sosyal Medyaya Servis Edildi"

Abdullah Avcı Rapid Wien Maçı Sonrası Konuştu: "Organize Bir Kötülük, Telefonum Sosyal Medyaya Servis Edildi"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 22:20

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 1-0'ın rövanşında Rapid Wien'e konuk oldu. Sahadan 2-0 yenik ayrılan bordo mavililer böylelikle Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'nde play-off turu oynayacak olan takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşan ve 1-0'ın rövanşında bu kez 2-0'lık bir mağlubiyet alan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu.

Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşan ve 1-0'ın rövanşında bu kez 2-0'lık bir mağlubiyet alan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu.

Konferans Ligi'ndeki rakibini bekleyecek olan bordo mavililer, İsviçre'den St Gallen ile Polonya'dan Slask Wroclaw maçının galibiyle play-off maçı oynayacak.

Konferans Ligi'ndeki rakibini bekleyecek olan bordo mavililer, İsviçre'den St Gallen ile Polonya'dan Slask Wroclaw maçının galibiyle play-off maçı oynayacak.

Maç sonrası verdiği röportajda "Oyun disiplininden koptuk" diyen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası verdiği röportajda "Oyun disiplininden koptuk" diyen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Avcı, şunları söyledi: "Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette. Organize bir kötülük. İyi değiliz, benim ailem ve çocuklarım var."

Avcı, şunları söyledi: "Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette. Organize bir kötülük. İyi değiliz, benim ailem ve çocuklarım var."

"Rica ediyorum telefonumu rahat bıraksınlar. Empati kurup benim yerime kendinizi koyarsanız beni daha iyi anlarsınız."

"Rica ediyorum telefonumu rahat bıraksınlar. Empati kurup benim yerime kendinizi koyarsanız beni daha iyi anlarsınız."
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Avcı'nın yaptığı açıklamalara X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Avcı'nın yaptığı açıklamalara X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Erol Kayar

onu bunu bırak da Fener elendiğinde 10 tane içerik yaptınız trabzon elendi skoru satır arasında öğreniyoruz ne ayaksınız olm siz?