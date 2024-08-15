Abdullah Avcı Rapid Wien Maçı Sonrası Konuştu: "Organize Bir Kötülük, Telefonum Sosyal Medyaya Servis Edildi"

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 1-0'ın rövanşında Rapid Wien'e konuk oldu. Sahadan 2-0 yenik ayrılan bordo mavililer böylelikle Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'nde play-off turu oynayacak olan takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulundu.