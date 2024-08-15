Kartal Öncesi Son Sezon: Eczacıbaşı Dynavit 2024/2025 Sezonunda Maçlarını İBB Cebeci'de Oynayacak!

Eczacıbaşı Dynavit'in 2001 yılından beri ev sahibi maçlarını oynadığı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu macerası artık sona erdi. Takım, Kartal'da inşası devam eden yeni kompleks öncesinde maçlarını artık İBB Cebeci'de oynayacak.