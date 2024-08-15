Kartal Öncesi Son Sezon: Eczacıbaşı Dynavit 2024/2025 Sezonunda Maçlarını İBB Cebeci'de Oynayacak!
Kartal Öncesi Son Sezon: Eczacıbaşı Dynavit 2024/2025 Sezonunda Maçlarını İBB Cebeci'de Oynayacak!
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Türk voleybolunun en köklü takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, 2001 yılından beri ev sahibi olduğu maçları İstanbul Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynuyordu.
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Milli takım sezonunun Olimpiyatlar ile sona ermesiyle birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımda flaş bir değişiklik yaşandı.
Turuncu beyazlılar, 2024/2025 sezonunda Sultanlar Ligi karşılaşmalarını Sultangazi'deki İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacak.
Şampiyonlar Ligi maçlarını bir önceki sezonda olduğu gibi Burhan Felek’te oynamaya devam edecek olan takım 2025/2026 sezonunda ise yepyeni bir spor kompleksine kavuşacak.
Eczacıbaşı Dynavit, Anadolu Yakası'ndaki Kartal'da yapımı hızla devam eden yeni spor kompleksi tamamlandığında maçlarını artık Kartal'da oynayacak.
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Bu sezonluk Ayazağa'dan Sultangazi'ye taşınacak olan turuncu beyazlıların yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:
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