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Kartal Öncesi Son Sezon: Eczacıbaşı Dynavit 2024/2025 Sezonunda Maçlarını İBB Cebeci'de Oynayacak!

Kartal Öncesi Son Sezon: Eczacıbaşı Dynavit 2024/2025 Sezonunda Maçlarını İBB Cebeci'de Oynayacak!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 19:13

Eczacıbaşı Dynavit'in 2001 yılından beri ev sahibi maçlarını oynadığı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu macerası artık sona erdi. Takım, Kartal'da inşası devam eden yeni kompleks öncesinde maçlarını artık İBB Cebeci'de oynayacak.

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Türk voleybolunun en köklü takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, 2001 yılından beri ev sahibi olduğu maçları İstanbul Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynuyordu.

Türk voleybolunun en köklü takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, 2001 yılından beri ev sahibi olduğu maçları İstanbul Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynuyordu.

Milli takım sezonunun Olimpiyatlar ile sona ermesiyle birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımda flaş bir değişiklik yaşandı.

Milli takım sezonunun Olimpiyatlar ile sona ermesiyle birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımda flaş bir değişiklik yaşandı.

Turuncu beyazlılar, 2024/2025 sezonunda Sultanlar Ligi karşılaşmalarını Sultangazi'deki İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Turuncu beyazlılar, 2024/2025 sezonunda Sultanlar Ligi karşılaşmalarını Sultangazi'deki İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarını bir önceki sezonda olduğu gibi Burhan Felek’te oynamaya devam edecek olan takım 2025/2026 sezonunda ise yepyeni bir spor kompleksine kavuşacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarını bir önceki sezonda olduğu gibi Burhan Felek’te oynamaya devam edecek olan takım 2025/2026 sezonunda ise yepyeni bir spor kompleksine kavuşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Anadolu Yakası'ndaki Kartal'da yapımı hızla devam eden yeni spor kompleksi tamamlandığında maçlarını artık Kartal'da oynayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Anadolu Yakası'ndaki Kartal'da yapımı hızla devam eden yeni spor kompleksi tamamlandığında maçlarını artık Kartal'da oynayacak.
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Bu sezonluk Ayazağa'dan Sultangazi'ye taşınacak olan turuncu beyazlıların yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:

Bu sezonluk Ayazağa'dan Sultangazi'ye taşınacak olan turuncu beyazlıların yaptıkları yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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