Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!
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1960'larda ABD'nin Nevada eyaletinde çekilen bu karede iki boşanmış kadın ceket giyerek poz veriyor.
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1942 yılında ABD'nin Brooklyn bölgesindeki bir okulda çekilen bu karede, kız öğrenciler için pantolon giymeyi yasaklayan lise kıyafet yönetmeliğine karşı pantolonlu protesto düzenleniyor.
Korku ustası Stephen King, 12 bin dolarlık 'wang' adlı kelime işlemcisiyle, tarih 1982.
Son dönemde trend olan 'tiny house'a tarihten bir örnek, bu karavan 1926 yılında görüntülenmiş.
1969 yılında Los Angeles'taki bir otobüs terminalinde çekilen bu görüntüde jetonlu televizyonlar dikkat çekiyor.
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1899 yılında fotoğrafçı Félix Thiollier tarafından çekilen bu karede siyah paltolu bir kadın karlı bir günde atı ile birlikte görülüyor.
1983 yılında çekilen bu fotoğrafta Türkiye'yi de bir dönem kasıp kavuran 'lahana bebek'lerle poz veren çocuklar var.
1992'de çekilen bu karede polisin karşısındaki kişi, ailesi tarafından ırkçı örgüt KKK (Ku Klux Klan) kıyafetleri giydirilmiş minik bir çocuk.
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