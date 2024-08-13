Bunca Kişi Yanılıyor Olamaz: Okumanın İnsan Sağlığına Ne Gibi Katkıları Var?
Bunca Kişi Yanılıyor Olamaz: Okumanın İnsan Sağlığına Ne Gibi Katkıları Var?
Milyonlarca insan her gün mutlaka ya internet sitelerinden ya da gazetelerden haberleri okuyor, masa başı bir iş yapıyorsa gün içerisinde yine okuyor, akşam eve giderken metroda okuyor, okuyor da okuyor... Ne okuduğunuzun hiçbir önemi yok, okumak başlı başına faydalı bir eylem. Peki faydalı diyerek geçelim mi, yoksa satır satır anlatalım mı? Bizce ikincisi. Gelin okumanın insan sağlığına katkılarını hatırlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okuma eylemi sırasında zihnimizde otomatik olarak nesnelerin resimleri canlanıyor. Beyniniz için muazzam bir egzersiz işte bu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deneyimleri okumak aynı zamanda onu yaşamakla neredeyse aynı etkiye sahip. Hiç yaşanmamış bir hikâyeyi anlamaya çalışmak o eylemi günlük hayatta da kolaylıkla yapmanız için şahane bir çalışma aslında.
Eğer bir roman okuyorsak hikâyenin yapısı, beynimizin sırayla düşünmesini sağlıyor ve bu da dikkat süremizi olumlu yönde geliştiren bir durum.
Zayıf okuyucular edebiyatın tadını pek anlamayabilir ama okudukça daha iyi okuyuculara dönüşebilirler. Bu gelişimle birlikte beyin yapısı ve düşünme yeteneğimiz de pozitif yönde gelişir.
Belki de bunlar arasında en önemli olan ise okumanın bize empati yeteneği kazandırması. Diğer insanları daha iyi algılayabilir, onlarla daha iyi iletişim kurabiliriz. İyi bir iletişim kabiliyetine sahip olmak ise elbette her alanda bizlere manevi ve maddi çok şey kazandırır, hepimiz biliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın