Bunca Kişi Yanılıyor Olamaz: Okumanın İnsan Sağlığına Ne Gibi Katkıları Var?

Milyonlarca insan her gün mutlaka ya internet sitelerinden ya da gazetelerden haberleri okuyor, masa başı bir iş yapıyorsa gün içerisinde yine okuyor, akşam eve giderken metroda okuyor, okuyor da okuyor... Ne okuduğunuzun hiçbir önemi yok, okumak başlı başına faydalı bir eylem. Peki faydalı diyerek geçelim mi, yoksa satır satır anlatalım mı? Bizce ikincisi. Gelin okumanın insan sağlığına katkılarını hatırlayalım.

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