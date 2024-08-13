Yapay Zekanın Her Şeyi Ele Geçirmesi Zor: İşte Dünyanın En 'Garanti' Meslekleri
Yapay Zekanın Her Şeyi Ele Geçirmesi Zor: İşte Dünyanın En 'Garanti' Meslekleri
Yapay zeka her şeyin üstesinden gelemez. En azından şimdilik tahminlerimiz bu şekilde. İnsan faktörünün önemli olduğu, insan yaratıcılığına ihtiyaç duyulan bazı meslekler rahat 10 yıl sonra da mutlaka revaçta olacak. Peki hangileri bunlar?
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İlk sırada elbette aşçılık var. Hepimiz yemek yiyoruz ve sağlıklı olmak için yemek yemek zorundayız. Lezzetli yemekler yapan bir şef olmanız sizin önünüzü şu anda da açabilir, 10 yıl sonra da keza!
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Yaratıcılığın daha da çok ön plana çıktığı dijital çağda reklamcılık ve tasarım gibi alanlar 'garanti' meslekler arasında.
Günümüzde bazı cerrahi müdahaleleri yapacak robotlar geliştirilse de sağlık her zaman bize lazım ve her zaman doktorlara ihtiyacımız var.
Yeni bir şey öğrenirken bize birinin yardımcı olması öğrenme sürecini de hızlandıran bir durum. Haliyle eğitimciler her zaman bizimle kalmaya devam edecek!
Dijital güvenlik bu devirde büyük bir önem taşıyor. Malum, her şeyimiz dijitalde artık. Hal böyle olunca siber güvenlik alanı da revaçta mesleklerden biri olmuş durumda.
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