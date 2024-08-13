Yapay Zekanın Her Şeyi Ele Geçirmesi Zor: İşte Dünyanın En 'Garanti' Meslekleri

Yapay zeka her şeyin üstesinden gelemez. En azından şimdilik tahminlerimiz bu şekilde. İnsan faktörünün önemli olduğu, insan yaratıcılığına ihtiyaç duyulan bazı meslekler rahat 10 yıl sonra da mutlaka revaçta olacak. Peki hangileri bunlar?