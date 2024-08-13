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Nişanlısının Kendisinden 25 Yaş Büyük Olduğunu Düğünden 1 Gün Önce Öğrendi!

Nişanlısının Kendisinden 25 Yaş Büyük Olduğunu Düğünden 1 Gün Önce Öğrendi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 11:51

40 yaşındaki Yoshitaka ve eşi 65 yaşındaki Aki, 11 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ancak ikiliyi ülkeleri Japonya'da bir fenomen haline getiren önemli bir detay var, o da Yoshitaka Bey'in Aki Hanım'la aralarındaki 25 yaşlık yaş farkını düğünlerinden sadece 1 gün önce öğrenmesi!

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Yoshitaka, hayatının aşkını bulduğunda 29 yaşındaydı. Başından başarısız bir evlilik geçmişti. Çocuklu ve bekar bir adam olan Yoshitaka, bir gün Aki'nin çalıştığı bara girdi ve hayatı tamamen değişti.

Yoshitaka, hayatının aşkını bulduğunda 29 yaşındaydı. Başından başarısız bir evlilik geçmişti. Çocuklu ve bekar bir adam olan Yoshitaka, bir gün Aki'nin çalıştığı bara girdi ve hayatı tamamen değişti.

İkili kısa bir zaman içinde sevgili oldu ve evlenmeye karar verdi, ikili düğün tarihlerini kararlaştırdı. Aki, müstakbel eşine her konuda dürüst olsa da yaşı konusunda gerçeği söylememişti. O sırada 54 yaşındaydı ama Yoshitaka'sına "44 yaşındayım" demişti.

İkili kısa bir zaman içinde sevgili oldu ve evlenmeye karar verdi, ikili düğün tarihlerini kararlaştırdı. Aki, müstakbel eşine her konuda dürüst olsa da yaşı konusunda gerçeği söylememişti. O sırada 54 yaşındaydı ama Yoshitaka'sına "44 yaşındayım" demişti.

Neşeli ve enerjik bir mizaca sahip olan Aki, düğünlerinden bir gün öncesine kadar, tam 7 yıl boyunca bu sırrı Yoshitaka'dan sakladı. Ancak düğünden bir gün önce tüm cesaretini topladı ve yaşını 10 yaş küçük söylediğini müstakbel eşine itiraf etti.

Neşeli ve enerjik bir mizaca sahip olan Aki, düğünlerinden bir gün öncesine kadar, tam 7 yıl boyunca bu sırrı Yoshitaka'dan sakladı. Ancak düğünden bir gün önce tüm cesaretini topladı ve yaşını 10 yaş küçük söylediğini müstakbel eşine itiraf etti.

Aki, nişanlısının kendisini terk edeceğini zannederken hiç beklemediği bir cevap aldı. Yoshitaka ona "Yaşın hiç umrumda değil, yalan söylemen de önemli değil" dedi.

Aki, nişanlısının kendisini terk edeceğini zannederken hiç beklemediği bir cevap aldı. Yoshitaka ona "Yaşın hiç umrumda değil, yalan söylemen de önemli değil" dedi.

Evlendikten sonra birlikte Japonya'yı gezmeye karar veren ve bir Youtube kanalı açan ikili, Japonya'da fenomen olmuş durumda. Bunshun Online'a röportaj veren Aki, şunları söyledi: "Yaşımı gizleme nedenim Japon toplumunda yaşlı kadınların genç erkeklerle birlikte olmasına karşı ön yargı olmasıydı."

Evlendikten sonra birlikte Japonya'yı gezmeye karar veren ve bir Youtube kanalı açan ikili, Japonya'da fenomen olmuş durumda. Bunshun Online'a röportaj veren Aki, şunları söyledi: "Yaşımı gizleme nedenim Japon toplumunda yaşlı kadınların genç erkeklerle birlikte olmasına karşı ön yargı olmasıydı."

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