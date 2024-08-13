Nişanlısının Kendisinden 25 Yaş Büyük Olduğunu Düğünden 1 Gün Önce Öğrendi!

40 yaşındaki Yoshitaka ve eşi 65 yaşındaki Aki, 11 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ancak ikiliyi ülkeleri Japonya'da bir fenomen haline getiren önemli bir detay var, o da Yoshitaka Bey'in Aki Hanım'la aralarındaki 25 yaşlık yaş farkını düğünlerinden sadece 1 gün önce öğrenmesi!

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