5 Saniye Bakmanız Yeterli: Bu Fotoğrafta Tavşan mı Görüyorsunuz Yoksa Ördek mi?
5 Saniye Bakmanız Yeterli: Bu Fotoğrafta Tavşan mı Görüyorsunuz Yoksa Ördek mi?
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Hayatında bir kez olsun terapiye gitmiş olanlar iyi bilir ki İsviçreli psikiyatrist Hermann Rorschach tarafından bulunan ve mürekkep testi olarak da bilinen Rorschach testi, kişinin bilinçaltını açığa çıkartıyor.
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TikTok'ta '@picpsy' adlı bir kullanıcının paylaştığı görsel ise oldukça kafa karıştıran ama kafa karıştırdığı kadar da şaşırtan bir test.
Bu resime sadece 5 saniye bakın ve hangi hayvana benzettiğinizi söyleyin: Tavşan mı yoksa ördek miydi ilk gözünüze çarpan?
Paylaşımı yapan TikTok kullanıcısına göre eğer 5 saniye içinde bir tavşan gördüyseniz siz canlı, neşeli, açık sözlü ve liderlik özelliklerine sahip bir insansınız.
TikTok kullanıcısının yaptığı yoruma göre eğer bu resimde bir ördek gördüyseniz o zaman siz çekingen, risk almaktan kaçınan, her zaman dikkatli olmaya çalışan bir insansınız.
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Teste inanma, testsiz de kalma! Elbette bunlar sadece bir TikTok'çunun yorumları. Ama belki de gerçeklik payı olabilir, ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım, siz ilk 5 saniyede ne gördünüz, cidden meraktayız!
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