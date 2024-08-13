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5 Saniye Bakmanız Yeterli: Bu Fotoğrafta Tavşan mı Görüyorsunuz Yoksa Ördek mi?

5 Saniye Bakmanız Yeterli: Bu Fotoğrafta Tavşan mı Görüyorsunuz Yoksa Ördek mi?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 12:49

Nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu çözebilmek için testlere, astrolojiye ve daha birçok yola, yönteme başvuruyoruz. Şu aralar TikTok'ta viral olan bir videoda soru çok basit: 'Bu resimdeki tavşan mı yoksa ördek mi?' Tavşan diyenler ile ördek diyenler arasında ciddi bir fark varmış üstelik!

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Hayatında bir kez olsun terapiye gitmiş olanlar iyi bilir ki İsviçreli psikiyatrist Hermann Rorschach tarafından bulunan ve mürekkep testi olarak da bilinen Rorschach testi, kişinin bilinçaltını açığa çıkartıyor.

Hayatında bir kez olsun terapiye gitmiş olanlar iyi bilir ki İsviçreli psikiyatrist Hermann Rorschach tarafından bulunan ve mürekkep testi olarak da bilinen Rorschach testi, kişinin bilinçaltını açığa çıkartıyor.

TikTok'ta '@picpsy' adlı bir kullanıcının paylaştığı görsel ise oldukça kafa karıştıran ama kafa karıştırdığı kadar da şaşırtan bir test.

TikTok'ta '@picpsy' adlı bir kullanıcının paylaştığı görsel ise oldukça kafa karıştıran ama kafa karıştırdığı kadar da şaşırtan bir test.

Bu resime sadece 5 saniye bakın ve hangi hayvana benzettiğinizi söyleyin: Tavşan mı yoksa ördek miydi ilk gözünüze çarpan?

Bu resime sadece 5 saniye bakın ve hangi hayvana benzettiğinizi söyleyin: Tavşan mı yoksa ördek miydi ilk gözünüze çarpan?

Paylaşımı yapan TikTok kullanıcısına göre eğer 5 saniye içinde bir tavşan gördüyseniz siz canlı, neşeli, açık sözlü ve liderlik özelliklerine sahip bir insansınız.

Paylaşımı yapan TikTok kullanıcısına göre eğer 5 saniye içinde bir tavşan gördüyseniz siz canlı, neşeli, açık sözlü ve liderlik özelliklerine sahip bir insansınız.

TikTok kullanıcısının yaptığı yoruma göre eğer bu resimde bir ördek gördüyseniz o zaman siz çekingen, risk almaktan kaçınan, her zaman dikkatli olmaya çalışan bir insansınız.

TikTok kullanıcısının yaptığı yoruma göre eğer bu resimde bir ördek gördüyseniz o zaman siz çekingen, risk almaktan kaçınan, her zaman dikkatli olmaya çalışan bir insansınız.
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Teste inanma, testsiz de kalma! Elbette bunlar sadece bir TikTok'çunun yorumları. Ama belki de gerçeklik payı olabilir, ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım, siz ilk 5 saniyede ne gördünüz, cidden meraktayız!

Teste inanma, testsiz de kalma! Elbette bunlar sadece bir TikTok'çunun yorumları. Ama belki de gerçeklik payı olabilir, ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım, siz ilk 5 saniyede ne gördünüz, cidden meraktayız!

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