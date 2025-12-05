Finale Son 1 Gün: MasterChef'te İkinci Finalist Belli Oldu!
MasterChef Türkiye 2025 büyük finaline 1 gün kaldı. 6 Aralık Cumartesi akşamı MasterChef Türkiye 2025 kazananı belli olacak. Peki, MasterChef Türkiye ilk finalisti Özkan'ın rakibi kim oldu? MasterChef'te 5 Aralık 2025 ikinci finalist hangi yarışmacı oldu? Çağatay, Sezer ve Hakan arasındaki rekabette kazanan ismi açıkladık.
MasterChef Türkiye'de büyük final geldi çattı.
5 Aralık Cuma MasterChef 2025'in ikinci finalisti olmak için kıyasıya yarış devam ediyor.
Sezer Dirican, MasterChef 2025'in ikinci finalisti oldu.
