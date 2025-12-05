onedio
Finale Son 1 Gün: MasterChef'te İkinci Finalist Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2025 - 00:23

MasterChef Türkiye 2025 büyük finaline 1 gün kaldı. 6 Aralık Cumartesi akşamı MasterChef Türkiye 2025 kazananı belli olacak. Peki, MasterChef Türkiye ilk finalisti Özkan'ın rakibi kim oldu? MasterChef'te 5 Aralık 2025 ikinci finalist hangi yarışmacı oldu? Çağatay, Sezer ve Hakan arasındaki rekabette kazanan ismi açıkladık.

MasterChef Türkiye'de büyük final geldi çattı.

MasterChef Türkiye 2025'te ilk finalist Özkan olmuştu. Hakan, Özkan, Çağatay ve Sezer arasındaki büyük rekabette Özkan, kıl payıyla ilk finalist olmayı başarmıştı. Şimdi kalan yarışmacılar ikinci finalist olmak için yarışıyor.

5 Aralık Cuma MasterChef 2025'in ikinci finalisti olmak için kıyasıya yarış devam ediyor.

MasterChef'in ikinci finalisti olmak için Hakan, Sezer ve Çağatay tüm marifetlerini sergileyerek jüriden puan topladı.

Sezer Dirican, MasterChef 2025'in ikinci finalisti oldu.

Sezer, yaptığı tatlıyla Danilo Şef'e kaşık attırarak finale çıktı. Böylece MasterChef Türkiye 2025'te Özkan ve Sezer finalde şampiyon olmak için yarışacak.

