İlkokul Kitabındaki Taşacak Bu Deniz Detayından Şerbo'daki Yeni Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, geçtiğimiz haftalarda travmatik bir sahneyle gündem oldu.
Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza karakteriyle ölümsüzleşen Halil Ergün, dizide kızı Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Çekimleri Mardin'de devam eden reyting rekortmeni Uzak Şehir setinden bomba bir paylaşım geldi.
Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (5 Aralık) yayınlanacak yeni bölümü öncesinde Deniz Baysal'dan spoiler geldi.
MasterChef Türkiye'de finale çok az bir zaman kalırken All Star Altın Kupa bombası açıklandı.
TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda ayrılık yaşandı.
Türkiye’de dizi sektörünün dev isimlerinden olan Ay Yapım ve Med Yapım şirketlerine, Rekabet Kurulu tarafından toplamda 124 milyon lira ceza verildi.
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisi NOW’da yayınlanmaya devam ediyor.
4 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu.
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Milyoner perşembe ve pazar günleri yayınlanıyor.
