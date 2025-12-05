onedio
Haberler
TV
İlkokul Kitabındaki Taşacak Bu Deniz Detayından Şerbo'daki Yeni Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2025 - 00:14

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

5 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, geçtiğimiz haftalarda travmatik bir sahneyle gündem oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi televizyona damga vurmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerde yer aldığı Güller ve Günahlar, geçtiğimiz günlerde travmatik dolaba kilitlenme sahnesiyle gündem olmuştu. Sahnede rol arkadaşı tarafından dolaba kilitlenen Aleyna Solaker, o anları anlattı.

Detaylar:

Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza karakteriyle ölümsüzleşen Halil Ergün, dizide kızı Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, geçtiğimiz günlerde dizide kızı Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında sitemkar bir açıklamada bulunmuştu. Gökçe Bahadır'dan Halil Ergün'e yanıt gecikmedi.

Detaylar:

Çekimleri Mardin'de devam eden reyting rekortmeni Uzak Şehir setinden bomba bir paylaşım geldi.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in setindeki halay akımını kameraya alan Ferit Kaya'dan bomba edit geldi. Dizinin Demir'i Ferit Kaya, oyunculardan set çalışanlarına kadar halay çeken herkesi video kaydına alarak yayınladı.

Detaylar:

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Show TV'nin kaotik dizisi Kızılcık Şerbeti son birkaç haftadır gündemden düşmüyor. Önce yaşanan ayrılıklar ardından da dizi setindeki karmaşalar derken Şerbo bu defa yeni bir oyuncu haberiyle gündemimizde. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti kadrosuna Nilay karakterini dolandırmak için konuk bir oyuncu dahil olacak.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (5 Aralık) yayınlanacak yeni bölümü öncesinde Deniz Baysal'dan spoiler geldi.

Taşacak Bu Deniz, bu akşam (5 Aralık) yeni bölümüyle ekrana gelecek. Taşacak Bu Deniz'in 9. bölümü yine seyirciyi heyecanlandırırken dizide Esme'yi canlandıran Deniz Baysal'dan beklenmedik bir paylaşım geldi. Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü öncesinde sinir zıplatma garantili bir spoiler paylaştı.

Detaylar:

MasterChef Türkiye'de finale çok az bir zaman kalırken All Star Altın Kupa bombası açıklandı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, All Star Altın Kupa formatıyla ekrana geleceğini duyurmuştu. 16 eski ve iddialı yarışmacının boy göstereceği yeni format hakkında Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.

Detaylar:

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor. Taşacak Bu Deniz'de Esme ve Adil hala Eleni'nin kızları olduğunu öğrenemezken söz konusu olay 1. sınıf öğrencilerinin ders kitabında karşımıza çıktı.

Detaylar:

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda ayrılık yaşandı.

Kuruluş Osman dizisinin eski yönetmeni, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine geçiş yaptı. Mehmed dizisinin yönetmeni kadrodan ayrılınca ATV'nin bir döneme damga vuran Kuruluş Osman dizisinin yönetmeni Ahmet Yılmaz, kadroya dahil oldu.

Detaylar:

Türkiye’de dizi sektörünün dev isimlerinden olan Ay Yapım ve Med Yapım şirketlerine, Rekabet Kurulu tarafından toplamda 124 milyon lira ceza verildi.

Rekabet Kurulu’nun incelemesine göre, Ay Yapım ile Med Yapım’ın filmlerini yurt dışına birlikte dağıtmaları ve bu yolla piyasada tekelleşme oluşturmaları rekabeti kısıtlayıcı bulundu.

Detaylar:

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisi NOW’da yayınlanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda reytinglerde sarsıntı yaşasa da şimdilerde iyi sonuçlar alan dizi merak uyandıran hikayesiyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Şimdiyse Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın bir sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Detaylar:

4 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu.

Ekranlarda Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht dizilerinin yeni bölümleri vardı. Gündüz kuşağı programları da listelerde dikkat çekti. Peki ya günün birincisi kim oldu?

Detaylar:

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Milyoner perşembe ve pazar günleri yayınlanıyor.

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Birbirinden heyecanlı anlara ev sahipliği yapan yarışmada dün akşamdan bir kesit gündem oldu. Bir yarışmacı ilk sorusunda heyecanına yenik düşerek joker kullandı.

Detaylar:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
