Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'ün Sitemine Yanıt Verdi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Yaprak Dökümü'ne dair konuşan Halil Ergün, Gökçe Bahadır için sitemkar bir açıklama yapmıştı.

'Gökçe'yi de görmedim bir daha. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben ona çok öncülük yaptım, gittim istedim bile yani anne babasından. Sonra bir daha çalıştı herhalde, diziler yapıyor galiba' diyerek Gökçe Bahadır'ın kendisini aramadığını söyleyen Halil Ergün'e yanıt geldi.

Gökçe Bahadır, 'Sürekli telefonda irtibattayız gibi bir şey söyleyemem tabii ama ara sıra konuştuğumuz oluyor. O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü, bir sürü şeyler oldu falan filan derken tabii öyle şeyler olabilir.' dedi.