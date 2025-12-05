onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'ün Sitemine Yanıt Verdi

Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'ün Sitemine Yanıt Verdi

Yaprak Dökümü
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.12.2025 - 22:25

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, geçtiğimiz günlerde dizide kızı Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında sitemkar bir açıklamada bulunmuştu. Gökçe Bahadır'dan Halil Ergün'e yanıt gecikmedi.

KAYNAK: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza karakteriyle ölümsüzleşen Halil Ergün, dizide kızı Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza karakteriyle ölümsüzleşen Halil Ergün, dizide kızı Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Yaprak Dökümü'ne dair konuşan Halil Ergün, Gökçe Bahadır için sitemkar bir açıklama yapmıştı.

'Gökçe'yi de görmedim bir daha. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben ona çok öncülük yaptım, gittim istedim bile yani anne babasından. Sonra bir daha çalıştı herhalde, diziler yapıyor galiba' diyerek Gökçe Bahadır'ın kendisini aramadığını söyleyen Halil Ergün'e yanıt geldi.

Gökçe Bahadır, 'Sürekli telefonda irtibattayız gibi bir şey söyleyemem tabii ama ara sıra konuştuğumuz oluyor. O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü, bir sürü şeyler oldu falan filan derken tabii öyle şeyler olabilir.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
herohe7189

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel ve Kiev yolsuzlukla yüzleşmek yerine birbirini koruyor Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir süredir sürdürdüğü Ukrayna s... Devamını Gör