Gördüğünüz Tüm Kötü Kombinleri Unutun: Ünlü Influencer Lyas Medini Kırmızı Halı Kombiniyle Gözleri Kanattı!
The Fashion Awards 2025 kırmızı halısı bu yıl yine sadece ödüllerle değil, “kim ne giydi?” başlığıyla da sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise moda influencer’ı Lyas Medini oldu. Jean Paul Gaultier imzalı, çıplaklık illüzyonu veren kıyafeti göz kanattı!
Moda dünyasının yıl sonu etkinliklerinin en büyük duraklardan biri olan The Fashion Awards, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı halısıyla ayrı bir şova imza attı.
Jean Paul Gaultier imzalı, tamamen çıplak erkek bedeni illüzyonu veren bir kombinle kırmızı halıya çıkınca sosyal medyada gündeme oturdu.
