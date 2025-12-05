onedio
Gördüğünüz Tüm Kötü Kombinleri Unutun: Ünlü Influencer Lyas Medini Kırmızı Halı Kombiniyle Gözleri Kanattı!

Ecem Dalgıçoğlu
05.12.2025 - 16:05

The Fashion Awards 2025 kırmızı halısı bu yıl yine sadece ödüllerle değil, “kim ne giydi?” başlığıyla da sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise moda influencer’ı Lyas Medini oldu. Jean Paul Gaultier imzalı, çıplaklık illüzyonu veren kıyafeti göz kanattı!

Moda dünyasının yıl sonu etkinliklerinin en büyük duraklardan biri olan The Fashion Awards, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı halısıyla ayrı bir şova imza attı.

Tasarımcılar, modeller, oyuncular ve influencer’lar gecede hem ödüller hem de “kim ne giydi?” başlığı için yarışırken, bazı isimler tek bir görünümle bütün geceyi gölgede bırakmayı başardı. İşte o isimlerden biri de Lyas Medini oldu.

Jean Paul Gaultier imzalı, tamamen çıplak erkek bedeni illüzyonu veren bir kombinle kırmızı halıya çıkınca sosyal medyada gündeme oturdu.

Moda içerikleriyle bilinen ismin ödül gecesi kombini gözleri kanattı!

Bu arada kıyafetin fiyatı da merak edildi. Parçanın etkinlik için marka tarafından özel olarak sağlanmış olması muhtemel ama benzer Jean Paul Gaultier parçaların fiyatlarına bakınca, bu 'tasarım' da satışa çıkarsa yaklaşık 500-800 dolar bandında fiyat etiketine sahip olabilir...

