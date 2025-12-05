onedio
Rekabet Kurulu’ndan Ay Yapım ve Med Yapım’a 124 Milyon TL Ceza!

Elif Sude Yenidoğan
05.12.2025 - 15:10

Türkiye’de dizi sektörünün dev isimlerinden olan Ay Yapım ve Med Yapım şirketlerine, Rekabet Kurulu tarafından toplamda 124 milyon lira ceza verildi. Cezanın ardından iki büyük şirket, ortak dağıtım yapısını sonlandırma kararı aldı. İşte detaylar…

Kaynak: T24

Rekabet Kurulu’nun incelemesine göre, Ay Yapım ile Med Yapım’ın filmlerini yurt dışına birlikte dağıtmaları ve bu yolla piyasada tekelleşme oluşturmaları rekabeti kısıtlayıcı bulundu.

Kurul kararında, bu firmalara sırasıyla 76 milyon ve 48 milyon lira ceza verildiği duyuruldu. Ayrıca firma ortaklığıyla yürütülen dağıtım şirketi MADD’ın faaliyetleri de durdurulacak; dağıtım yapısı yeniden düzenlenecek.  Bu durumda her iki yapım şirketi de kendi dizilerini kendi dağıtacak. 

MADD hakkında yapılan açıklama👇

“İlgili taahhüdün süresi içerisinde yerine getirilememesi halinde ise taraflardan birinin MADD'deki hisselerinin tamamını diğer hissedara devretmesi yahut MADD'in tasfiye edilmesi taahhüt edilmiştir. Ay Yapım ve Med Yapım'ın dağıtım faaliyetleri sadece kendi yapımlarıyla sınırlı olacak. Dağıtım faaliyetinin yürütülmediği durumda içerikler, bağımsız dağıtıcılar üzerinden sunulacak. Yapımcılık ve dağıtım faaliyetinin birlikte yürütüldüğü durumda, yine aynı faaliyetleri birlikte yürüten başka teşebbüslerle ortaklık veya ortak kontrol ilişkisi kurulmayacak. Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak. Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına, alıcıların Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek. Dizi ve içerikler yurt dışındaki müşterilere eşit, şeffaf ve ayrı ayrı satılabilir şekilde sunulacak.”

Diğer kanallar, oyuncular, senaristler ve ajanslarla yapılan münhasır anlaşmalar artık yasak. Özellikle yurt dışı satışlarda daha adil ve şeffaf bir rekabet bekleniyor.

Ve diğer açıklama 👇

“Kurum bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, pazardaki rekabetçi yapının tesisi ile birlikte ülkemizin dizi ve içerik ihracatındaki uluslararası konumunun sağlamlaştırılması, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin adil koşullarda rekabet edebilmesi, dizi ve içerik üretim sürecine katkı sağlayan diğer aktörlerin rekabetinin desteklenmesi, dağıtım kanallarında şeffaf ve çok oyunculu bir yapının sağlanması ve nihayetinde dizi ve içerik üretim ve ihracatının ülkemiz ekonomisine katkısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.”

