Rekabet Kurulu’ndan Ay Yapım ve Med Yapım’a 124 Milyon TL Ceza!
Türkiye’de dizi sektörünün dev isimlerinden olan Ay Yapım ve Med Yapım şirketlerine, Rekabet Kurulu tarafından toplamda 124 milyon lira ceza verildi. Cezanın ardından iki büyük şirket, ortak dağıtım yapısını sonlandırma kararı aldı. İşte detaylar…
Kaynak: T24
Rekabet Kurulu’nun incelemesine göre, Ay Yapım ile Med Yapım’ın filmlerini yurt dışına birlikte dağıtmaları ve bu yolla piyasada tekelleşme oluşturmaları rekabeti kısıtlayıcı bulundu.
Diğer kanallar, oyuncular, senaristler ve ajanslarla yapılan münhasır anlaşmalar artık yasak. Özellikle yurt dışı satışlarda daha adil ve şeffaf bir rekabet bekleniyor.
