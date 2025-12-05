Çok Güzel Hareketler Bunlar’da Taşacak Bu Deniz Parodisi Yapıldı
TRT 1’in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, Karadeniz dizilerine olan hasrete ilaç gibi geldi. İzleyiciler Taşacak Bu Deniz’in yayınlandığı cuma günlerini adeta iple çekiyor. Dizi böylesine popüler olunca Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ye de konu oldu. Bir skeçte Adil ve Esme karakterlerinin bir sahnesi canlandırıldı. Şive için yapılan eleştiriler de dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz bölümlerde de Uzak Şehir’e parodi yapılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın