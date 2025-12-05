Çok Güzel Hareketler Bunlar’da Taşacak Bu Deniz Parodisi Yapıldı

TRT 1’in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, Karadeniz dizilerine olan hasrete ilaç gibi geldi. İzleyiciler Taşacak Bu Deniz’in yayınlandığı cuma günlerini adeta iple çekiyor. Dizi böylesine popüler olunca Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ye de konu oldu. Bir skeçte Adil ve Esme karakterlerinin bir sahnesi canlandırıldı. Şive için yapılan eleştiriler de dikkatlerden kaçmadı.