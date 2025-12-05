onedio
Çok Güzel Hareketler Bunlar’da Taşacak Bu Deniz Parodisi Yapıldı

Elif Sude Yenidoğan
05.12.2025 - 14:10

TRT 1’in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, Karadeniz dizilerine olan hasrete ilaç gibi geldi. İzleyiciler Taşacak Bu Deniz’in yayınlandığı cuma günlerini adeta iple çekiyor. Dizi böylesine popüler olunca Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ye de konu oldu. Bir skeçte Adil ve Esme karakterlerinin bir sahnesi canlandırıldı. Şive için yapılan eleştiriler de dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlar 👇

Geçtiğimiz bölümlerde de Uzak Şehir’e parodi yapılmıştı.

Uzak Şehir parodisi sosyal medyada yankı uyandırınca sezonun en popüler diğer dizisi olan Taşacak Bu Deniz için de parodi gecikmedi. Seyirciler o anlara kahkahalarla eşlik etti.

