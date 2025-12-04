Sevgili Akrep, bugünün enerjisiyle karşılaşmaya hazır mısın? İkizler Dolunayı'nın ışığı altında, para paylaşımları, miras ve iş ortaklıkları gibi konuların perde arkasını aydınlatıyor. Sabahın erken saatlerinde, belki de bir ödeme meselesi, belki bir sözleşme detayı ya da bir anlaşmazlık gündeme gelebilir. Tam da bu noktada sezgilerine güven ve manipülasyonlara aldırış etme! Zira, hakkın olan her şeyi elde etmek üzeresin.

Dolunay'ın etkisi ile hızlanan hukuki süreçler de finansal anlamda rahatlatıcı bir gelişmeyi beraberinde getirebilir bugün. Beklediğin bir para nihayet hesabına yatabilir, bir belirsizlik son bulabilir veya bir yatırım netleşebilir. Özellikle aile içindeki miras paylaşımı konuları, vakıf ya da şirket yönetimi gibi meselelerde uzlaşma sağlanabilir. Bu da seni sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da rahatlatabilir. Sonunda daha huzurlu ve başarılı olabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay, derin bir çekimi görünür kılıyor. Belki de biri, senin düşündüğünden daha yoğun hisler besliyor olabilir. Özellikle de bir ilişkin varsa, onun attığı heyecanlı adımlar sayesinde tutkulu bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Bu dolunayın enerjisiyle aşkın en yoğun haliyle karşılaşabilirsin. Hayatın her alanında olduğu gibi aşkta da sezgilerine güvenmeye devam et, bu denli sevilmek seni güçlü kılacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…