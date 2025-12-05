onedio
article/comments
article/share
Televizyon Spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2025 - 12:12 Son Güncelleme: 05.12.2025 - 14:27

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gazeteci İhsan Yalçın’ın haberine göre; bu isimler uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Show TV Spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk Spikeri Meltem Acet ile Beyaz TV Spikeri Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gazeteci İhsan Yalçın’ın aktardığına göre İstanbul Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ekran yüzleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.

Hande Sarıoğlu'ndan açıklama:

Hande Sarıoğlu

Ela Rümeysa Cebeci

Meltem Acet

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
