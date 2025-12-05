Televizyon Spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu Gözaltına Alındı
Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gazeteci İhsan Yalçın’ın haberine göre; bu isimler uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Show TV Spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk Spikeri Meltem Acet ile Beyaz TV Spikeri Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hande Sarıoğlu'ndan açıklama:
Hande Sarıoğlu
Ela Rümeysa Cebeci
Meltem Acet
