Aşk Bu Şehirlerde Yaşanıyor: Aşkınızı Pekiştirecek 10 Şehir
Aşkınıza aşk katmak için hangi şehirlere gidebilirsiniz? İşte bu liste en romantik şehirlerle dolu. Paris gibi ama zaman zaman ondan daha romantik şehirlerle dolu bu listeyi keşfetmeye hazır mısınız? Sonrasında da valizleri hazırlayın, yola çıkıyorsunuz!
1. Valparaíso, Şili
2. Colmar, Fransa
3. Matera, İtalya
4. Giethoorn, Hollanda
5. Mostar, Bosna-Hersek
6. Cesky Krumlov, Çekya
7. Ronda, İspanya
8. Luang Prabang, Laos
9. Sintra, Portekiz
10. Annecy, Fransa
