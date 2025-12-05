onedio
Aşk Bu Şehirlerde Yaşanıyor: Aşkınızı Pekiştirecek 10 Şehir

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.12.2025 - 23:48

Aşkınıza aşk katmak için hangi şehirlere gidebilirsiniz? İşte bu liste en romantik şehirlerle dolu. Paris gibi ama zaman zaman ondan daha romantik şehirlerle dolu bu listeyi keşfetmeye hazır mısınız? Sonrasında da valizleri hazırlayın, yola çıkıyorsunuz!

1. Valparaíso, Şili

Renkli binaları, sanat dolu sokakları ve tepelere kurulu muhteşem manzarasıyla Valparaíso resmen çiftler için gizli bir cennet. Dar sokaklarda kaybolup birbirinizi keşfetmek ister misiniz? Özellikle gün batımını tepelerde izleyerek eşsiz anılar biriktirebilirsiniz.

2. Colmar, Fransa

Alsace bölgesinin bu küçük kasabası, masalsı kanalları ve rengarenk evleriyle resmen sizi başka bir dünyaya taşıyor. Birlikte kanal boyunca yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir veya aşkınızı tazeleyebilirsiniz.

3. Matera, İtalya

Tarihi taş evleri ve mağara yapılarıyla Matera sizi geçmişe ışınlıyor... Hem romantik hem de mistik bir şehir sizi bekliyor. Özellikle taş evlerin arasında romantik yürüyüşler için eşsiz bir rota. Eski evler arasında dolaşabilir, eski kiliseleri keşfedebilirsiniz.

4. Giethoorn, Hollanda

Hollanda’nın “Küçük Venedik”ini keşfetmeye ne dersiniz? Arabasız bir şehir olduğu için aradığınız o sessizlik ve huzuru bulabilirsiniz. Kanallarda kayıkla romantik geziler yapabilir, romantizmi doruklarda yaşayabilirsiniz.

5. Mostar, Bosna-Hersek

Hem tarihi hem romantik bir atmosfer ister misiniz? Eğer cevabınız evetse rotanızı Mostar'a çevirebilirsiniz. Köprüden atlayan cesur gençleri izlerken el ele dolaşmak, eski şehirde birlikte kaybolmak ve taş sokaklarda saklı kafelerde kahve içmek ilişkinize heyecan ve samimiyet katacaktır.

6. Cesky Krumlov, Çekya

Ortaçağdan kalma yapıları ve nehir kenarı yürüyüşleriyle Cesky Krumlov resmen romantik bir film setini andırıyor. Kale turu yapabilir, eski şehir sokaklarında dolaşabilir ve nehir kenarında romantik bir gün batımı izleyebilirsiniz.

7. Ronda, İspanya

Dağlar arasındaki kanyonu ve etkileyici köprüleriyle Ronda'yı keşfetmeye hazır mısınız? Göz alıcı manzaralarla dolu bir aşk rotası size iyi gelecek. Özellikle gün batımında kanyon kenarında romantik bir yürüyüş ilişkinize çok iyi gelecek!

8. Luang Prabang, Laos

Tapınakları, nehir kenarları ve sakin atmosferiyle Luang Prabang resmen huzur ve romantizmi bir arada sunuyor. Mekong Nehri’nin sakinliği ve huzuru ilişkinize de çok iyi gelecek. Tapınak ziyaretlerinde o sessiz ve büyüleyici anları paylaşabilir ve ilişkinizde derin bir bağ kurabilirsiniz.

9. Sintra, Portekiz

Sarayları, bahçeleri ve mistik atmosferiyle Sintra resmen masalsı bir romantizme davet ediyor hepimizi. Parklarda ve saray bahçelerinde dolaşabilir, tepelerde manzaraya karşı romantik anlar yaşayabilirsiniz. Zaten atmosfer çok keyifli, bir de partnerinizle romantik bir rota yapmak çok iyi gelecektir!

10. Annecy, Fransa

Alplerin Venedik’ini keşfetmeye ne dersiniz? Göl kenarındaki o romantik anlarla keyifli anılar birleştirebilirsiniz. Renkli evler de ilişkinize farklı bir eğlence katabilir. Gün batımı ile taçlandırılan bu seyahat size çok iyi gelecek.

Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
