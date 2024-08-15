"Adli Tatilden Sonra Açıklanacak": İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla İlgili '5 Yıl Mahkumiyet Cezası' İddiası!
"Adli Tatilden Sonra Açıklanacak": İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla İlgili '5 Yıl Mahkumiyet Cezası' İddiası!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili çarpıcı bir 'mahkumiyet' iddiası ortaya atıldı. Köşe yazarı Talat Atilla, İBB Başkanı İmamoğlu'na 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildiğini iddia etti.
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Köşe yazarı Talat Atilla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl mahkumiyet cezası verildiğini iddia etti.
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"Haberimin doğruluğundan en ufak bir şüphem yok" diyen Atilla, şu ifadeleri kullandı: "Yazdığım habere inanmayan ya da tereddüt edenlere sitem edecek halim yok. Elbette kendi takdirleri ama haberimin doğruluğundan yüzde yüz eminim."
"Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildi. Ceza, adli tatilden sonra açıklanacak."
Talat Atilla, köşe yazısında bahsettiği cezanın Yargıtay sürecinde de onandığı takdirde İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalacağını söyledi.
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