"Adli Tatilden Sonra Açıklanacak": İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla İlgili '5 Yıl Mahkumiyet Cezası' İddiası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili çarpıcı bir 'mahkumiyet' iddiası ortaya atıldı. Köşe yazarı Talat Atilla, İBB Başkanı İmamoğlu'na 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildiğini iddia etti.