Cimbom 2'de 2 Yaptı: Galatasaray Konyaspor Deplasmanından 2-1 Galibiyetle Döndü
Cimbom 2'de 2 Yaptı: Galatasaray Konyaspor Deplasmanından 2-1 Galibiyetle Döndü
Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray 2'de 2 yaparak sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ligdeki puanını 6'ya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tümosan Konyaspor ve Galatasaray takımları Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray sahaya Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'iyle çıktı.
Cimbom'un ilk golünü 41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 4 dakika sonra ev sahibi takım Oğulcan Ülgün'ün golüyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda sahneye çıkan isim milli takımın da yıldızı olan Barış Alper Yılmaz'dı. Barış Alper, 59'uncu dakikada takımını yeniden öne geçirdi ve mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın son anlarında VAR'da yapılan inceleme sonrası Icardi'nin 76'ncı dakikada attığı golün iptali kararı sarı-kırmızılıların tepkisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Mauro Icardi'nin iptal edilen golü hakkında şunları söyledi: "Buradan Federasyon başkanımızın bu VAR hakemiyle ilgili yaptırımlarını ve düşüncelerini merakla bekliyorum. Takipçisi olacağız."
Maçı 2-1 kazanan Galatasaray 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın