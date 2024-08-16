Kerem Öncel'den Mehmet Sevinç İçin Şok İfadeler: "'Hande Niye Vargas'a Vermiyor, Kadın Olsam Veririm' Dedi"
Kerem Öncel'den Mehmet Sevinç İçin Şok İfadeler: "'Hande Niye Vargas'a Vermiyor, Kadın Olsam Veririm' Dedi"
TRT ekranlarında geçtiğimiz günlerde voleybol milli maçı öncesi stüdyoda yaşanan gerilimde başroldeki isimlerden spiker Kerem Öncel, tüm X kullanıcılarının ağzını açık bırakacak paylaşımlarda bulundu.
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TRT ekranlarından Filenin Sultanları'nın maçlarını anlatmasıyla tanınan spiker Kerem Öncel, X hesabından şunları yazdı:
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"Sizi asla adam yerine koymayacağım. Bir kadına 'Senin çocuklarının babası belli değil' diyebilecek kadar alçaklaştığınızda bile sizi ciddiye almayacağım. Türk halkı ögrenecek ne kadar iğrenç olduğunuzu ve ben asla yaşlanmayacağım."
Birçok X kullanıcısı Kerem Öncel'in paylaşımının kime gittiğini merak ederken Öncel, bir kullanıcının kendisine sarf ettiği "Hayırdır abi, ne oldu ki?" sorusuna verdiği cevapla hedefindeki kişinin eski TRT spikeri Mehmet Sevinç olduğunu açıklamış oldu.
Öncel, Mehmet Sevinç için şoke eden ifadeler kullanarak şunları söyledi: "Mehmet Sevinç hakkında dava açıldı ve Mehmet Sevinç, Hande Baladın için "Niye Vargas'a vermiyor? Ben kadın olsam veriririm" demiş. Dava tutanaklarında var bu."
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X kullanıcılarının bu paylaşımlara verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
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E böyle de verirsin istesen evladım. Ama o seni alır mı bilemem…
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