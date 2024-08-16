Çok Fazla Çalışmaktan Depresyona Giriyorlar: Japonya'daki İşkolikliğin Sebebi Ne?

Geleneklerine sıkı sıkı bağlı olmalarıyla bilinen Japonya'daki çalışma hayatının oldukça zorlu olduğunu filmlerde de sıklıkla görüyoruz. Peki Japonların bu kadar çok çalışmalarının sebebi ne? Japonlar neden çok fazla çalışmaktan depresyona giriyorlar? Gelin Japonların işkolikliğini masaya yatıralım...

Kaynak