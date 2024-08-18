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"Kamala Komünistlere Benziyor": ABD Başkanlık Yarışında Trump Rakibi Kamala Harris'i Böyle Hedef Aldı

"Kamala Komünistlere Benziyor": ABD Başkanlık Yarışında Trump Rakibi Kamala Harris'i Böyle Hedef Aldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 18:38

Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle birlikte ABD'deki başkanlık yarışı Donald Trump ve rakibi Kamala Harris arasında geçiyor. Konuşmalarıyla basına sık sık malzeme veren Donald Trump, bu kez rakibinin suratını hedef aldı!

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ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, konuşmasında Demokratların adayı Kamala Harris'i hedef aldı.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, konuşmasında Demokratların adayı Kamala Harris'i hedef aldı.

Pensilvanya'daki seçim mitinginde rakibi Kamala Harris'i hedef alan Trump, rakibinin açıkladığı ekonomi programını eleştirdi.

Pensilvanya'daki seçim mitinginde rakibi Kamala Harris'i hedef alan Trump, rakibinin açıkladığı ekonomi programını eleştirdi.

Pensilvanya'daki seçim mitinginde ilginç sözler sarf eden Trump, rakibiyle arabasındaki rekabeti kişiselleştirdi ve şunları söyledi:

Pensilvanya'daki seçim mitinginde ilginç sözler sarf eden Trump, rakibiyle arabasındaki rekabeti kişiselleştirdi ve şunları söyledi:

"Kamala'dan çok daha güzel görünümlü bir insanım." Trump, bu açıklamayı Kamala Harris’in yer aldığı TIME dergisi kapağından söz ederken yaptı.

"Kamala'dan çok daha güzel görünümlü bir insanım." Trump, bu açıklamayı Kamala Harris’in yer aldığı TIME dergisi kapağından söz ederken yaptı.

Trump rakibi Harris için geçtiğimiz günlerde "Komünistlere benziyor" ifadelerini de kullanmıştı.

Trump rakibi Harris için geçtiğimiz günlerde "Komünistlere benziyor" ifadelerini de kullanmıştı.

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