"Şeker En Tatlı Zehirdir" Diyen Prof. Dr. Canan Karatay Gerçekten Haklı mı?
"Şeker En Tatlı Zehirdir" Diyen Prof. Dr. Canan Karatay Gerçekten Haklı mı?
Prof. Dr. Canan Karatay, 'Şeker en tatlı zehirdir' cümlesini birçok defa tekrarlamış ve şekerin en tatlı zehir olduğu konusu hafızalarımıza kazınmıştı. Peki gerçekten şeker en büyük düşmanımız mı? Bilimsel araştırmalar ne diyor? Gelin hayatımızın bir köşesine mutlaka sinmiş olan şeker konusunu masaya yatıralım...
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Mutsuz olduğumuzda ilk başvurduğumuz yiyecekleri şöyle bir listelemeye kalksak neredeyse hepsinin fena halde şekerli yiyecekler olduğunu fark edebiliriz.
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Besinlerin hangisinin sağlıklı hangisinin bize düşman olduğunu anlatmaya adeta ant içen Prof. Dr. Canan Karatay, "Şeker en tatlı zehirdir" diyerek şekere ekstra bir parantez açmıştı, hatırlarsınız.
Bilimsel araştırmalara baktığımızda da şeker ve mental sağlık arasında ters yöndeki ilişkiye dikkat çekilen pek çok çalışmayla karşılaşıyoruz.
Örneğin, 2002 yılında Arthur N Westover ve Lauren B Marangell tarafından yürütülen araştırmada "Şeker tüketimi ile majör depresyon arasında bir ilişki var mı?" sorusuna yanıt aranmış.
Sonuç tam da düşündüğünüz gibi, şeker ve ruhsal rahatsızlıklar arasında bir korelasyon tespit edilmiş. Yani şeker, sadece fiziksel açıdan değil ruhsal sıkıntılara da yol açabiliyor.
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2011'de Almudena Sanchez-Villegas liderliğinde yürütülen başka bir araştırmada da sıklıkla hazır gıda tüketenlerin, çok az hazır gıda tüketenlere oranla daha çok depresyondan mustarip olduğu ortaya çıkmıştı.
Günümüzde neredeyse birçok sevimli ve zararsız gözüken yiyecekte şekere rastlasak da, hayat tempomuzdan ötürü hazır gıdalara yönelsek de ortada önemli bir gerçek var.
Bunca profesör yanılıyor olamaz, tüketirken günlük yüzde 5'in üzerine çıkmamamız gereken şeker sadece fiziksel açıdan değil ruhsal açıdan da pek masum değil!
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