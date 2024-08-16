"Şeker En Tatlı Zehirdir" Diyen Prof. Dr. Canan Karatay Gerçekten Haklı mı?

Prof. Dr. Canan Karatay, 'Şeker en tatlı zehirdir' cümlesini birçok defa tekrarlamış ve şekerin en tatlı zehir olduğu konusu hafızalarımıza kazınmıştı. Peki gerçekten şeker en büyük düşmanımız mı? Bilimsel araştırmalar ne diyor? Gelin hayatımızın bir köşesine mutlaka sinmiş olan şeker konusunu masaya yatıralım...

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