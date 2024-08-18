Mavi Boncuk, Yalan, Çoban Yıldızı: Orijinali Türk Bestesi Olmayan Türkçe Hit Şarkılar
Mavi Boncuk, Yalan, Çoban Yıldızı: Orijinali Türk Bestesi Olmayan Türkçe Hit Şarkılar
Emel Sayın'ın 'Mavi Boncuk'u, Candan Erçetin'in 'Yalan'ı, Teoman'ın 'Çoban Yıldızı' şarkısı... Bu şarkıların bestesi sanılanın aksine yurt dışındaki bestecilere ait. İşte orijinallerini duyunca çok şaşıracağınız o şarkılar!
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Teoman'ın 2009 tarihli 'İnsanlık Halleri' albümünün çıkış şarkısı olan 'Çoban Yıldızı' etkileyici klibiyle de ilgi görmüştü.
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Bu şarkı aslında Fransız şarkıcı Calogero'nun 2007 tarihli 'Danser Encore' şarkısının bir cover'ıydı.
Candan Erçetin'in 90'lara damga vuran 'Çapkın' albümünün hit şarkısı 'Yalan' uzun bir süre listelerin başında kendine yer bulmuştu.
'Yalan' aslında, Türkiye'de Yaşar ile düet yaptığı 'Seni Severdim' şarkısıyla tanınan Özbek şarkıcı Yulduz Usmonova'nın 'Yolgon' şarkısının bir yeniden yorumuydu.
Emel Sayın denildiğinde derhal 'Mavi Boncuk' şarkısı gelir aklımıza. 1974 tarihli 'Mavi Boncuk' Emel Sayın'la özdeşleşmiş bir şarkıydı.
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'Mavi Boncuk' bestesi aslında çok meşhur bir Azeri bestesiydi. 'Qal, sənə qurban!' adlı şarkıyı Zeynəb Xanlarova yorumuyla şuradan dinleyebilirsiniz:
Sezen Aksu'nun Türkçe pop'a kazandırdığı en büyük hit'lerden 'Gülümse' albümünün 7'nci sırasındaki şarkı, 2002'de Duman tarafından cover'lanan 'Her Şeyi Yak'tı.
Bu şarkının orijinali de bir Yunan bestesiydi. Yunan şarkıcı Haris Alexiou'nun söylediği şarkının adı 'Mia Pista Apo Fosforo'ydu.
Tanju Okan denildiğinde ilk akla gelen unutulmaz şarkı 'Kadınım' da bir Fransız bestesiydi aslında.
Serge Reggiani'nin 'T'as L'air D'une Chanson' adlı şarkının bestesine Mehmet Teoman söz yazdı ve şarkı Türkiye'de bir klasik oldu.
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