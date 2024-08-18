Mavi Boncuk, Yalan, Çoban Yıldızı: Orijinali Türk Bestesi Olmayan Türkçe Hit Şarkılar

Emel Sayın'ın 'Mavi Boncuk'u, Candan Erçetin'in 'Yalan'ı, Teoman'ın 'Çoban Yıldızı' şarkısı... Bu şarkıların bestesi sanılanın aksine yurt dışındaki bestecilere ait. İşte orijinallerini duyunca çok şaşıracağınız o şarkılar!