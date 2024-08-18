Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Mahmud Abbas, CHP Lideri Özgür Özel'i Filistin'e Davet Etti: "Siz Dünyaya Açılan Bir Pencere Gibisiniz"

Mahmud Abbas, CHP Lideri Özgür Özel'i Filistin'e Davet Etti: "Siz Dünyaya Açılan Bir Pencere Gibisiniz"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 20:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin Devlet Başkanı, CHP liderine 'Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP lideri Özel, Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini ifade etti.

CHP lideri Özel, Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini ifade etti.

Görüşmede CHP lideri Özgür Özel, partisinin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Görüşmede CHP lideri Özgür Özel, partisinin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Filistin lideri Abbas ise Özel'e "Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz" diyerek CHP liderini Filistin'e davet etti.

Filistin lideri Abbas ise Özel'e "Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz" diyerek CHP liderini Filistin'e davet etti.

Abbas, "Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir" diye konuştu.

Abbas, "Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
15
8
7
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın