Mahmud Abbas, CHP Lideri Özgür Özel'i Filistin'e Davet Etti: "Siz Dünyaya Açılan Bir Pencere Gibisiniz"
Mahmud Abbas, CHP Lideri Özgür Özel'i Filistin'e Davet Etti: "Siz Dünyaya Açılan Bir Pencere Gibisiniz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin Devlet Başkanı, CHP liderine 'Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum' dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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CHP lideri Özel, Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini ifade etti.
Görüşmede CHP lideri Özgür Özel, partisinin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurguladı.
Filistin lideri Abbas ise Özel'e "Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz" diyerek CHP liderini Filistin'e davet etti.
Abbas, "Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir" diye konuştu.
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