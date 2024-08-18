Böylesi Çok Az Görülür: Başakşehirli Figueiredo Alanyaspor'a Orta Sahadan Gol Attı!
Böylesi Çok Az Görülür: Başakşehirli Figueiredo Alanyaspor'a Orta Sahadan Gol Attı!
Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir-Alanyaspor maçını izleyenler futbol sahalarında ender rastlanacak bir gole tanıklık etti. Başakşehir'in Brezilyalı forveti Joao Figueiredo, sadece 2-1 gerideki takımının beraberlik golünü kaydetmedi, aynı zamanda kolay kolay unutulmayacak bir gole imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başakşehir ve Alanyaspor takımları, Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadymu'nda kozlarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mücadeleyi Başakşehir 4-2 kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Başakşehir'in 2-1 gerideyken Brezilyalı forvet Joao Figueiredo ile bulduğu beraberlik golü ise izleyenleri mest etti!
Başakşehir'in golcü oyuncusu Figueiredo, rakip kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu gördü ve kaleyi hedef alan bir şut çekti.
Havada süzülen topa Alanyaspor'un kalecisi müdahale edemedi ve top ağlarla buluşarak skoru 2-2'ye getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyayı sallayan gole gelen tepkilerden bazıları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın