Böylesi Çok Az Görülür: Başakşehirli Figueiredo Alanyaspor'a Orta Sahadan Gol Attı!

Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir-Alanyaspor maçını izleyenler futbol sahalarında ender rastlanacak bir gole tanıklık etti. Başakşehir'in Brezilyalı forveti Joao Figueiredo, sadece 2-1 gerideki takımının beraberlik golünü kaydetmedi, aynı zamanda kolay kolay unutulmayacak bir gole imza attı.