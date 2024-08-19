Tarihi Antik Yunan'a Kadar Uzanıyor! Neden Doğum Günü Pastasına Mum Dikilir?
Tarihi Antik Yunan'a Kadar Uzanıyor! Neden Doğum Günü Pastasına Mum Dikilir?
Doğum günü denilince akla gelen ilk şeylerden biri de elbette doğum günü pastası. E tabii öyle kuru kuru doğum günü pastası da olmaz, o mumlar mutlaka üflenecek, dilekler tutulacak! Peki doğum günü pastasına mum dikme adeti tam olarak ne zaman başladı, bugünlere nasıl geldi? Gelin masaya yatıralım...
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Doğum günü pastasını süslemenin ve iyi dileklerde bulunup mumları üflemenin tarihi aslında Antik Yunan'a uzanıyor.
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Mum dikilmiş pastalarla av tanrıçası Artemis'i onurlandıran Antik Yunanlılar, Artemis tapınağını mum dikilmiş pastalarla ziyaret ediyordu.
Artemis'e övgü için yapılan bu adette mum ışığı yıldızları ve Ay'ı sembolize ediyordu, mum üflenirken dilekler tutuluyordu. Bu adet daha sonra Yunanlılar aracılığıyla Roma ve Batı medeniyetine taşındı.
Antik Romalılar, sadece doğum günlerini değil aynı zamanda düğünler ve çeşitli kutlamalarda da mumlu pastaları kullanmaya başladı.
Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan bu gelenek dünyanın her bölgesinde mutlu anlarımızda bize eşlik etmek için kullanılmaya devam ediyor.
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