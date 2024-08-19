Tarihi Antik Yunan'a Kadar Uzanıyor! Neden Doğum Günü Pastasına Mum Dikilir?

Doğum günü denilince akla gelen ilk şeylerden biri de elbette doğum günü pastası. E tabii öyle kuru kuru doğum günü pastası da olmaz, o mumlar mutlaka üflenecek, dilekler tutulacak! Peki doğum günü pastasına mum dikme adeti tam olarak ne zaman başladı, bugünlere nasıl geldi? Gelin masaya yatıralım...

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