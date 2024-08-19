Kuzey Kore ABD'ye Atom Bombası Atarsa Neler Yaşanabilir? Olası Bir Nükleer Saldırıdaki 7 Aşama
Kuzey Kore ABD'ye Atom Bombası Atarsa Neler Yaşanabilir? Olası Bir Nükleer Saldırıdaki 7 Aşama
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD merkezli yayın kuruluşu Vice, Kuzey Kore analisti olarak bilinen gazeteci Rodger Baker ile görüştü ve tüm olasılıkları 7 aşama halinde masaya yatırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk aşamada ABD'nin muhtemel saldırı bilgisini önceden duyması ihtimali var. Kuzey Kore'nin mevcut teknolojisi füzenin ya bir fırlatma kulesinden ya da bir taşıma ünitesine yüklenerek fırlatılabilmesine izin veriyor. Böylelikle füzenin hazır hale getirilmesi 1 saati aşıyor. Dünyada uçan kuşu bile takip eden ABD'nin bu 1 saatte olan bitenden haberdar olması yüksek bir ihtimal.
Kuzey Kore'den ABD'ye yönelik nükleer saldırı ihtimali güçlendiğinde ABD, "En iyi savunma ataktır" mantığıyla erken bir saldırı düzenleyebilir. Üstelik saldırıya geçen taraf ABD olsa dahi 'masum pozisyon'un zedelenmeme ihtimali de var.
Bir sonraki aşamada Kuzey Kore füzeyi fırlatır ve hedef olarak kendine oldukça merkezi bir yer olan Austin civarını seçer. Analist Baker, "Hedefi vurup vurmaması pek de belli olmaz" diyor.
ABD ya da Japonya, özel radar ve uydu sistemleri sayesinde Kuzey Kore'den atılan füzeyi havada vurabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzey Kore saldırı düzenlediği takdirde sürece Çin müdahil olabilir. Bunun sebebi ise çıkarlarına hizmet eden Kuzey Kore'nin ortadan kalkma ihtimalini Çin'in pek istememesi elbette.
Kuzey Kore'ye atılacak bir atom bombası gereğinden fazla zarar verebilir, bu da ülkenin büyük bir enkaza dönmesi ve durumun ABD'nin işine gelmemesi demek. Bunun yerine özellikle kıyıları hedef alan ve zarar veren konvansiyonel bir hava saldırısı düzenlenebilir.
Son aşama olarak ise fiili bir savaş yaşanabilir ve Kuzey Kore muhtemel bir mağlubiyet alabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın