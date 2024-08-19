Kuzey Kore ABD'ye Atom Bombası Atarsa Neler Yaşanabilir? Olası Bir Nükleer Saldırıdaki 7 Aşama

Kuzey Kore'deki nükleer silahlanma her geçen gün daha da çok dikkat çekiyor. Olası bir felaket senaryosunun başında Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer saldırı düzenlemesi ihtimali geliyor. Peki böyle bir kötü senaryo gerçekleşir de Kuzey Kore ABD'ye atom bombası atarsa tam olarak neler olabilir?

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