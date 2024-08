Herkesi İkiye Böldü: 'Game Of Thrones' Dizisinin Müziği ile Müslüm Gürses'in Şarkısını Karşılaştırdı!

Çalıntı şarkılar hakkındaki iddialar her daim merak konusu oluyor. Buna son örnek ise oldukça 'damar'dan geldi! Sosyal medyada çektiği videolarla ilgi toplayan İlkay Alpgiray, Müslüm Gürses'in bir şarkısını 'Game of Thrones' dizisinin müziğiyle karşılaştırdı, sosyal medya ikiye bölündü.