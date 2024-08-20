Herkesi İkiye Böldü: 'Game Of Thrones' Dizisinin Müziği ile Müslüm Gürses'in Şarkısını Karşılaştırdı!
Herkesi İkiye Böldü: 'Game Of Thrones' Dizisinin Müziği ile Müslüm Gürses'in Şarkısını Karşılaştırdı!
Çalıntı şarkılar hakkındaki iddialar her daim merak konusu oluyor. Buna son örnek ise oldukça 'damar'dan geldi! Sosyal medyada çektiği videolarla ilgi toplayan İlkay Alpgiray, Müslüm Gürses'in bir şarkısını 'Game of Thrones' dizisinin müziğiyle karşılaştırdı, sosyal medya ikiye bölündü.
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HBO'nun gelmiş geçmiş en büyük prodüksiyonlarının başında gelen, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip 'Game of Thrones'un müziğini bilmiyor olamazsınız!
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Dizinin "Nerede duysak biliriz" dedirten o müziği, sosyal medyada çektiği videolarla tanınan İlkay Alpgiray tarafından enteresan bir karşılaştırmayla gündeme geldi.
'Game of Thrones'un müziğinin Müslüm Gürses'in 1986 yılında yayınlanan 'Bir Anda' şarkısıyla karşılaştıran Alpgiray, sosyal medyayı ikiye böldü.
Kimileri 'Game of Thrones'un müziğinin Müslüm Baba'dan çalıntı olduğunu söyledi, kimileri ise iki beste arasında bir benzerlik olmadığını savundu.
Müslüm Gürses'in 'Bir Anda' şarkısı:
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'Game of Thrones'un müziği:
İşte İlkay Alpgiray'ın çektiği o video:
İşte videoya gelen tepkilerden bazıları:
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