Saç Ekiminden Sonra Bambaşka Biri Oldu: Eski Futbolcu Adrian Mutu Türk Doktoruna Teşekkür Etti!
Saç Ekiminden Sonra Bambaşka Biri Oldu: Eski Futbolcu Adrian Mutu Türk Doktoruna Teşekkür Etti!
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90'lı yıllarda hafızalara kazınan futbolculardan biri de Adrian Mutu'ydu. Rumen futbolcu, ülkesi Romanya'nın milli formasını tam 437 kez giydi, 161 gol kaydetti.
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Başarılarla geçen futbol kariyerinde oynamadığı kulüp neredeyse yoktu. Dinamo Bükreş, Inter, Verona, Parma, Chelsea, Juventus ve Fiorentina bu takımlardan sadece bazılarıydı.
İngiltere merkezli Daily Mirror'ın manşetini süsleyen Mutu, Türklerin dikkatini çekecek bir paylaşımda bulundu.
Saç ekimi öncesi ve sonrası karelerini paylaşan Mutu, paylaşımında "5 ayın sonunda sonuçtan çok mutluyum. Biricik Türk doktorum Dr. Emrah Çinik'e teşekkür ederim" dedi.
Futboldan emekli olduktan sonra teknik direktörlük kariyerine geçiş yapan Mutu, son olarak Rumen kulüp CFR Cluj'ü çalıştırmıştı.
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Ameliyat öncesi Mutu:
Ameliyat sonrası Mutu:
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