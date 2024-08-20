"Önce Hatanı Kabul Et, Çık Özür Dile": İtalyan Basınına Konuşan Santarelli "Bronz Bile Tatmin Etmezdi" Dedi!
"Önce Hatanı Kabul Et, Çık Özür Dile": İtalyan Basınına Konuşan Santarelli "Bronz Bile Tatmin Etmezdi" Dedi!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalyanın kıyısından dönen Filenin Sultanları, tarihte ilk defa Olimpiyatlarda yarı finale kalarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Son 4'e kalarak tarih yazan Sultanlar'ın İtalyan koçu Daniele Santarelli, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İtalyan Santarelli'nin çalıştırdığı Filenin Sultanları her ne kadar Olimpiyatlarda bronz madalyanın kıyısından dönse de tarihte ilk defa yarı final oynayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
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Kulüp sezonunda son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Imoco'yu çalıştıran Santarelli, kulüp sezonu öncesinde İtalya merkezli La Tribuna Di Treviso'ya konuştu.
Santarelli, Imoco için "Geçen yıl 4 kupa kazandık ama her yıl farklı bir hikâye. Geçen yıllardaki başarılar yüzünden kendimizi üstün görmemeliyiz" dedi.
Filenin Sultanları'na da değinen Santarelli, "Paris'teki 4'üncülüğüm yeterli değil. Bronz madalya alsaydım bile tatmin olmazdım" açıklamasında bulundu.
Milli takım sezonunda Simge ve Tuğba gibi kararlarıyla çok konuşulan ve eleştirilen Santarelli'nin bu sözlerine X kullanıcılarından yorum yağdı.
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İşte o yorumlardan bazıları:
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