Mucizevi Kurtuluş: Köpek Balıklarıyla 20 Saat Geçiren Adam Hayatta Kalmayı Başardı!
Mucizevi Kurtuluş: Köpek Balıklarıyla 20 Saat Geçiren Adam Hayatta Kalmayı Başardı!
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James Michael Grimes adlı ABD vatandaşı, New Orleans şehrinden Meksika Körfezi'ne doğru yol alan Carnival Valor adlı cruise gemisinden okyanusa düştü.
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Gemiden düştüğü tam 12 saat boyunca fark edilmeyen Grimes çırılçıplaktı ve suyun üzerindeki bambu çubukları sayesinde hayatta kalmaya çalışıyordu. Üstelik okyanus köpek balıklarıyla doluydu!
Akıntılarla şans eseri kıyıya varabilen Grimes mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Grimes, yaşadıklarını ABC7 kanalına anlattı.
"Sadece canlı müzik dinliyorduk ve arkadaşlarımla eğleniyorduk. Sarhoş değildim. Kız kardeşime tuvalete gittiğimi söylediğimi hatırlıyorum. Gemiden suya düşerken bir süre ne olduğunu tam kavrayamadım. Kendime geldiğimde suyun içindeydim."
"En büyük korkum boğulmaktı o anda. Ailemi görmek istiyordum. Oradan kurtulmaya kararlıydım. O anın, hayatımın sonu olacağını asla kabul etmedim."
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Grimes'ın mucizevi kurtuluşu kısa zamanda sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir kullanıcı, onun yaşadıklarına şaşırarak şunları söyledi: "Bu bir çılgınlık! Sarhoş olmadığını söylüyor ama o kesinlikle sarhoştu. Bu adam bir efsane!"
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