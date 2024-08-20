Mucizevi Kurtuluş: Köpek Balıklarıyla 20 Saat Geçiren Adam Hayatta Kalmayı Başardı!

ABD'nin New Orleans şehrinden Meksika Körfezi'ne doğru yol alan bir cruise gemisinde seyahat ederken okyanusun ortasına düştü, saatlerce köpek balıklarının arasında kaldı ve mucizevi bir şekilde hayata tutundu! İşte James Michael Grimes'ın herkesi şaşkına çeviren mucizevi kurtuluşu!

Kaynak