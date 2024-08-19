Antik Mısırlıların Kedi Takıntısı: Neden Bu Kadar Çok Seviliyordu?
Antik Mısırlıların Kedi Takıntısı: Neden Bu Kadar Çok Seviliyordu?
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Antik Mısırlılar tarih boyunca birçok hayvana karşı özel bir ilgi duydu ancak içlerinden hiçbiri kediler kadar büyük çapta değildi!
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Eski Mısırlılar her hayvana farklı sebeplerden dolayı büyük bir saygı duyuyordu. Örneğin köpekler koruma ve avlanma yetenekleri sayesinde büyük bir değer görüyordu.
Antik Mısır'da kediler ise çok daha ayrıcalıklı bir konuma sahiplerdir. En güzel yemeklerle beslenen kedilere özel mezarlar dahi yapıldı!
Neredeyse kraliyet ailesi seviyesinde bir ihtişama sahip kediler Mısır mitolojisinde de kendine yer bulmuştu.
Yuvanın, evcilliğin, bereketin ve de doğurganlığın Mısır'a özgü tanrıçası olan Bastet, kedi olma gücüne sahipti!
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Antik Mısırlılar, kedilerin büyülü olduğuna ve kendilerine iyi şans getirdiğine inanıyorlardı. Tam da bu yüzden özellikle zengin aileler kedilere mücevher bile takardı!
Öldüklerinde mumyalanan kediler için eski Mısırlılar dünyanın bilinen ilk evcil hayvan mezarlığını dahi yarattı! Kedileri öldürmenin cezası ise ölüm cezası anlamına geliyordu!
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