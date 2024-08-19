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Antik Mısırlıların Kedi Takıntısı: Neden Bu Kadar Çok Seviliyordu?

Antik Mısırlıların Kedi Takıntısı: Neden Bu Kadar Çok Seviliyordu?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 16:56

Antik Mısır'a dair pek çok gizem insanlar tarafından merak ediliyor. Bu gizemlerden biri de Antik Mısırlıların kedilere duyduğu özel ilgi. Peki Antik Mısırlılar neden kedilere bu kadar takıntılıydı? Gelin masaya yatıralım...

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Antik Mısırlılar tarih boyunca birçok hayvana karşı özel bir ilgi duydu ancak içlerinden hiçbiri kediler kadar büyük çapta değildi!

Antik Mısırlılar tarih boyunca birçok hayvana karşı özel bir ilgi duydu ancak içlerinden hiçbiri kediler kadar büyük çapta değildi!

Eski Mısırlılar her hayvana farklı sebeplerden dolayı büyük bir saygı duyuyordu. Örneğin köpekler koruma ve avlanma yetenekleri sayesinde büyük bir değer görüyordu.

Eski Mısırlılar her hayvana farklı sebeplerden dolayı büyük bir saygı duyuyordu. Örneğin köpekler koruma ve avlanma yetenekleri sayesinde büyük bir değer görüyordu.

Antik Mısır'da kediler ise çok daha ayrıcalıklı bir konuma sahiplerdir. En güzel yemeklerle beslenen kedilere özel mezarlar dahi yapıldı!

Antik Mısır'da kediler ise çok daha ayrıcalıklı bir konuma sahiplerdir. En güzel yemeklerle beslenen kedilere özel mezarlar dahi yapıldı!

Neredeyse kraliyet ailesi seviyesinde bir ihtişama sahip kediler Mısır mitolojisinde de kendine yer bulmuştu.

Neredeyse kraliyet ailesi seviyesinde bir ihtişama sahip kediler Mısır mitolojisinde de kendine yer bulmuştu.

Yuvanın, evcilliğin, bereketin ve de doğurganlığın Mısır'a özgü tanrıçası olan Bastet, kedi olma gücüne sahipti!

Yuvanın, evcilliğin, bereketin ve de doğurganlığın Mısır'a özgü tanrıçası olan Bastet, kedi olma gücüne sahipti!
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Antik Mısırlılar, kedilerin büyülü olduğuna ve kendilerine iyi şans getirdiğine inanıyorlardı. Tam da bu yüzden özellikle zengin aileler kedilere mücevher bile takardı!

Antik Mısırlılar, kedilerin büyülü olduğuna ve kendilerine iyi şans getirdiğine inanıyorlardı. Tam da bu yüzden özellikle zengin aileler kedilere mücevher bile takardı!

Öldüklerinde mumyalanan kediler için eski Mısırlılar dünyanın bilinen ilk evcil hayvan mezarlığını dahi yarattı! Kedileri öldürmenin cezası ise ölüm cezası anlamına geliyordu!

Öldüklerinde mumyalanan kediler için eski Mısırlılar dünyanın bilinen ilk evcil hayvan mezarlığını dahi yarattı! Kedileri öldürmenin cezası ise ölüm cezası anlamına geliyordu!

Yaşamları boyunca besledikleri kedilerle ölümlerinden sonra da bağlarının devam edeceklerine inanan Antik Mısırlılar kedi sevgisi işte bu kadar derindi!

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