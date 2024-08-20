Alman Milli Takımı'nı Bıraktı, Barça'yla da Yollarını Ayırabilir: İlkay Gündoğan İçin Manchester City Devrede!

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan İlkay Gündoğan, Barcelona'yla yollarını her an ayırabilir. İlkay için Galatasaray'dan sonra devreye giren bir diğer kulüp ise İngiliz devi Manchester City!

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