Alman Milli Takımı'nı Bıraktı, Barça'yla da Yollarını Ayırabilir: İlkay Gündoğan İçin Manchester City Devrede!
Alman Milli Takımı'nı Bıraktı, Barça'yla da Yollarını Ayırabilir: İlkay Gündoğan İçin Manchester City Devrede!
Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan İlkay Gündoğan, Barcelona'yla yollarını her an ayırabilir. İlkay için Galatasaray'dan sonra devreye giren bir diğer kulüp ise İngiliz devi Manchester City!
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Son olarak Almanya'nın ev sahibi olduğu Euro 2024'te takımın kaptanı olarak sahada görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 82 kez forma giydiği Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
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Türk asıllı Alman futbolcu, İspanyol devi Barselona'yla da yollarını her ayırabilir. Katalan ekibi, 34 yaşındaki yıldızın 18.5 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak istiyor, üstelik Gündoğan'ın da Barselona'dan ayrılmak istediğini dile getirdiği ifade ediliyor.
Barcelona'da mutsuz olan İlkay Gündoğan için devrede olan kulüplerden biri Galatasaray. Basına yansıyan son bilgilere göre bonservis ücreti olmadan İlkay'ı transfer edebilecek olan Galatasaray, İlkay'a 8 milyon Euro maaş vermeye hazır.
İngiliz basınına göre devrede olan tek kulüp Galatasaray değil. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesi, İlkay'ın her an 2016-2023 yılları arasında 7 yıl formasını giydiği Manchester City'e dönebileceğini konuşuyor.
Türkiye ve Katar'dan da İlkay'a ilgi olduğuna yer verilen Daily Mirror'daki haberde "Manchester City İlkay'ı geri getirmeyi düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.
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