Birleşik Krallık Vatandaşlarına Uyarı: "Türkiye'ye Yapacağınız Riskli Seyahatler Canınızdan Edebilir"
Birleşik Krallık Vatandaşlarına Uyarı: "Türkiye'ye Yapacağınız Riskli Seyahatler Canınızdan Edebilir"
Son dönemde Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye çeşitli operasyonlar geçirmek üzere çok sayıda turist geliyor, İngiltere-Türkiye arasındaki sağlık turizmi özellikle Ada basınında kendine geniş yer buluyor. Son dönemde birçok İngiliz'in Türkiye'de yaşadığı trajik durumlar ve çeşitli sıkıntılar İngiltere hükümetinin de dikkatini çekmiş durumda.
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İngiltere ve Türkiye arasındaki sağlık turizmi son dönemde birçok kişinin dikkatini çekiyor. Daha ucuz bir estetik operasyon geçirmek isteyen İngilizlerin durağı Türkiye oluyor.
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İngiltere vatandaşı iki çocuk annesi Kaydell Brown'un Türkiye'de geçirdiği kalça ameliyatı sonrası trajik ölümü, İngiltere basınındaki son örnek oldu.
Brown'un hayatını kaybetmesi, Türkiye'de yaşadığı ameliyatlardan sonra ciddi sağlık problemi yaşayan ya da yaşamını yitiren İngiliz vatandaşlara son halka olarak eklendi.
İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesi, dikkat çeken bir manşet ile konuya dair İngiltere hükümetinin düğmeye bastığını okuyuculara duyurdu.
Haberin başlığı şu şekildeydi: "Türkiye'ye yapılacak riskli sağlık seyahatleri insanların hayatlarını değiştirmek yerine onları canından edebilir."
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Haberde şu ifadelere yer verildi: "İngiltere hükümeti sağlık operasyonu için Türkiye gibi ülkelere seyahat etmenin tehlikeleri konusunda adım atabilir."
"İngiltere'deki hükümet, ülke genelindeki insanları uyarmak için bu konudaki reklamları yasaklayabilir, halk sağlığını bilgilendirmek için kampanyalar başlatabilir."
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