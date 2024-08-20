Birleşik Krallık Vatandaşlarına Uyarı: "Türkiye'ye Yapacağınız Riskli Seyahatler Canınızdan Edebilir"

Son dönemde Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye çeşitli operasyonlar geçirmek üzere çok sayıda turist geliyor, İngiltere-Türkiye arasındaki sağlık turizmi özellikle Ada basınında kendine geniş yer buluyor. Son dönemde birçok İngiliz'in Türkiye'de yaşadığı trajik durumlar ve çeşitli sıkıntılar İngiltere hükümetinin de dikkatini çekmiş durumda.

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