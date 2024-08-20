Atmosferleriyle Sizi Büyüleyecekler: Tek Oturuşta Bitireceğiniz Aşırı Sürükleyici 7 Kitap

Japon yazar Haruki Murakami, tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok seviliyor. Daha çok 'İmkânsızın Şarkısı' ve 'Sahilde Kafka' kitaplarıyla tanınan yazarın en unutulmaz romanlarından biri de 'Zemberekkuşu'nun Güncesi'. Kitabın konusu şu: Tokyo’nun mahallerinden birinde yaşayan genç Toru Okada, karısının kayıp kedisini aramaktadır. Toru, çok geçmeden Tokyo’nun kendi halindeki yüzeyinin alt kısımlarında gizlenmiş bir dünyada karısını ararken bulur kendini.