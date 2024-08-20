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Atmosferleriyle Sizi Büyüleyecekler: Tek Oturuşta Bitireceğiniz Aşırı Sürükleyici 7 Kitap

Atmosferleriyle Sizi Büyüleyecekler: Tek Oturuşta Bitireceğiniz Aşırı Sürükleyici 7 Kitap

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 16:50

İlgi çekici konuları, sürükleyici dili ve büyüleyici atmosferiyle okurları kendinden geçiren kitapları hepimiz arıyor, arıyor ve bazen buluyor, bazen bulamıyoruz. Okumaya başladıktan sonra kafanızı kaldırıp 1 saniye bile olsa tavana baktırmayacak, atmosferiyle sizleri büyüleyecek kitapları sizler için bir araya getirdik.

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Haruki Murakami - Zemberekkuşu'nun Güncesi

Haruki Murakami - Zemberekkuşu'nun Güncesi

Japon yazar Haruki Murakami, tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok seviliyor. Daha çok 'İmkânsızın Şarkısı' ve 'Sahilde Kafka' kitaplarıyla tanınan yazarın en unutulmaz romanlarından biri de 'Zemberekkuşu'nun Güncesi'. Kitabın konusu şu: Tokyo’nun mahallerinden birinde yaşayan genç Toru Okada, karısının kayıp kedisini aramaktadır. Toru, çok geçmeden Tokyo’nun kendi halindeki yüzeyinin alt kısımlarında gizlenmiş bir dünyada karısını ararken bulur kendini.

Amélie Nothomb - Kara Sohbet

Amélie Nothomb - Kara Sohbet

Her yıl bir novella yazmasıyla bilinen Belçikalı yazar Amélie Nothomb'un en sevilen romanlarından biri 'Kara Sohbet'. Kitabın konusu şu: Jerome Angust havaalanında uçağının gecikmeli kalkacağını öğrendiğinde, bunun başına ne dertler açacağından habersizdir. Uçak saatinin gelmesini beklerken çantasındaki kitabını açıp okumaya başlar. Yanına yaklaşıp onunla zorla sohbet etmeye çalışan densiz adamı ilk başta pek önemsemez. Ne var ki kısa sürede işin rengi değişir.

Margaret Atwood - Damızlık Kızın Öyküsü

Margaret Atwood - Damızlık Kızın Öyküsü

Margaret Atwood’un başyapıt niteliğindeki feminist distopyası Damızlık Kızın Öyküsü, bütün distopyalar gibi geleceğe dair bir paranoyayı değil, içinde yaşadığımız gerçeğin ta kendisini dile getiriyor: Erkek egemen muhafazakâr bir rejimin üremeyle sınırlandırdığı, mahrem örtülerin ardına gizlediği kadın bedenleriyle bize aşina gelen bir gerçeğin!

Dan Brown - Da Vinci Şifresi

Dan Brown - Da Vinci Şifresi

Harvard Üniversitesi Simge-Bilim Profesörü Robert Langdon, Paris'te iş gezisindeyken, gece yarısı, Louvre'un yaşlı müdürünün ölü bulunduğu haberini alır. Langdon ve yetenekli Fransız kriptoloji uzmanı Sophie Neveu, cesedin etrafındaki izleri takip ederek bu garip esrar perdesini araladıkça, ipuçlarının onları Da Vinci'nin tablosuna götürdüğünü keşfederler. Büyük usta bu sırrı herkesin görebileceği bir yere, ünlü eseri Mona Lisa tablosunun içine gizlemiştir.

John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar

Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small’un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar. Steinbeck insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz insanın doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri de konu eder bu destansı romanında.

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Magda Szabó - Iza'nın Şarkısı

Magda Szabó - Iza'nın Şarkısı

Iza, babası ölünce yalnız kalan annesini yanına almak ister. Doktor kızıyla gurur duyan yaşlı kadın, sürdürdüğü taşra hayatını, anılarını, alışkanlıklarını, bir anlamda kimliğini bırakıp başkente taşınır. Ne yazık ki, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, savaş sonrasında büyük bir hızla değişen Macar toplumunda, yalnızlık ve kuşak çatışması anlamına gelmektedir bu.

Elena Ferrante - Sen Gittin Gideli

Elena Ferrante - Sen Gittin Gideli

Sen Gittin Gideli, kocası tarafından terk edilen ve iki çocuğuyla birlikte ayakta kalmaya çalışan Olga’nın hikâyesini anlatıyor. Olga kocasının ani kararının ardından, hayatın bütün sorumluluklarını tek başına sırtlanmak zorunda kalır. Bu çalkantılı dönemde kocasıyla, çocuklarıyla ama en çok da kendisiyle yüzleşir. En basit işler bile büyük sorunlara dönüşürken, Olga, yaşadığı büyük üzüntü ve hayal kırıklığının üstesinden gelmeye, dahası akıl sağlığını korumaya çalışır.

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