Atmosferleriyle Sizi Büyüleyecekler: Tek Oturuşta Bitireceğiniz Aşırı Sürükleyici 7 Kitap
Atmosferleriyle Sizi Büyüleyecekler: Tek Oturuşta Bitireceğiniz Aşırı Sürükleyici 7 Kitap
İlgi çekici konuları, sürükleyici dili ve büyüleyici atmosferiyle okurları kendinden geçiren kitapları hepimiz arıyor, arıyor ve bazen buluyor, bazen bulamıyoruz. Okumaya başladıktan sonra kafanızı kaldırıp 1 saniye bile olsa tavana baktırmayacak, atmosferiyle sizleri büyüleyecek kitapları sizler için bir araya getirdik.
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Haruki Murakami - Zemberekkuşu'nun Güncesi
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Amélie Nothomb - Kara Sohbet
Margaret Atwood - Damızlık Kızın Öyküsü
Dan Brown - Da Vinci Şifresi
John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar
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Magda Szabó - Iza'nın Şarkısı
Elena Ferrante - Sen Gittin Gideli
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