Murat Ongun'un Eşinin Gözaltına Alınmasına Cüneyt Özdemir'den Tepki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik bugün gerçekleştirilen operasyonda 53 şüpheliden 50’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun da vardı.
Gelişmeler büyük yankı uyandırırken Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok isim operasyona tepki gösterdi. Eşinin gözaltına alınmasına isyan eden Murat Ongun, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de yaşananları yorumlayarak 'Çocuklarını da tutuklayacaklar mı?' diyerek duruma tepki gösterdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
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Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok isimden tepkiler yükseldi.
Bir tepki de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.
Cüneyt Özdemir'in o paylaşımı👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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