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Murat Ongun'un Eşinin Gözaltına Alınmasına Cüneyt Özdemir'den Tepki

Murat Ongun'un Eşinin Gözaltına Alınmasına Cüneyt Özdemir'den Tepki

Cüneyt Özdemir Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 19:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik bugün gerçekleştirilen operasyonda 53 şüpheliden 50’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun da vardı.

Gelişmeler büyük yankı uyandırırken Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok isim operasyona tepki gösterdi. Eşinin gözaltına alınmasına isyan eden Murat Ongun, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de yaşananları yorumlayarak 'Çocuklarını da tutuklayacaklar mı?' diyerek duruma tepki gösterdi.

Detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

53nşüpheliden 50'si gözaltına alındı. Bu isimler arasında İSKİ Genel Müdür'nden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'a kadar birçok isim vardı.

Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok isimden tepkiler yükseldi.

Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere birçok isimden tepkiler yükseldi.

Murat Ongun da eşinin gözaltına alınmasına isyan etti. 'Hani eşler, çocuklar kutsaldı?' diyerek tepkisini dile getirdi.

Detaylar burada:

Bir tepki de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Bir tepki de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Özdemir, Ongun'un eşinin gözaltına alınmasına tepki göstererek 'Çocuklarını da tutuklayacaklar mı?' dedi.

Cüneyt Özdemir'in o paylaşımı👇

Cüneyt Özdemir'in o paylaşımı👇
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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