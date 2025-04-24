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Depremi Fırsat Bildiler: İstanbul’da Hırsızlar Boş Kalan Evlere Girmeye Çalıştı

Depremi Fırsat Bildiler: İstanbul’da Hırsızlar Boş Kalan Evlere Girmeye Çalıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.04.2025 - 14:44

İstanbul’da dün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya yol açtı. Vatandaşlar can korkusuyla kendini dışarıya atarken, depremi fırsat bilen hırsızlar ise evlere girmeye çalıştı.

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Olay İstanbul Sultangazi’deki Eski Habipler Mahallesi'nde yaşandı.

Olay İstanbul Sultangazi’deki Eski Habipler Mahallesi'nde yaşandı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü. 

Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.

Bina sakininin dikkati önledi.

Bina sakininin dikkati önledi.

Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler 'Biz Aynur ablaya geldik' şeklinde yanıt verdi. 

Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

İşte o anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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