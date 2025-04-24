Depremi Fırsat Bildiler: İstanbul’da Hırsızlar Boş Kalan Evlere Girmeye Çalıştı
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Olay İstanbul Sultangazi’deki Eski Habipler Mahallesi'nde yaşandı.
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Bina sakininin dikkati önledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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