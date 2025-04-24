Gurbetçinin Akılalmaz Paylaşımı Tepki Topladı: “Almancıların Ahı Tuttuğu İçin Türkiye’de Deprem Oldu”

Geçtiğimiz haftalarda Almanya’da yaşayan Türkler ile Türkiye’de yaşayanlar arasında bir gerilim başlamıştı. Mesele gurbetçilerin tek tip makyaj yaptığına dair bir tespitken paylaşımlar durulmadı ve kimi gurbetçiler Türkiye’de yaşayan kadınları aşağılayacak sözler söyledi. Hal böyle olunca atışmalar devam etti, olaya erkekler de dahil oldu. Ancak bir erkek gurbetçinin sosyal medya paylaşımı kan dondurdu. Kendisi geçtiğimiz gün meydana gelen İstanbul depremi üzerinden alay etmeye çalışmıştı.