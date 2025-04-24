Gurbetçinin Akılalmaz Paylaşımı Tepki Topladı: “Almancıların Ahı Tuttuğu İçin Türkiye’de Deprem Oldu”
Geçtiğimiz haftalarda Almanya’da yaşayan Türkler ile Türkiye’de yaşayanlar arasında bir gerilim başlamıştı. Mesele gurbetçilerin tek tip makyaj yaptığına dair bir tespitken paylaşımlar durulmadı ve kimi gurbetçiler Türkiye’de yaşayan kadınları aşağılayacak sözler söyledi. Hal böyle olunca atışmalar devam etti, olaya erkekler de dahil oldu. Ancak bir erkek gurbetçinin sosyal medya paylaşımı kan dondurdu. Kendisi geçtiğimiz gün meydana gelen İstanbul depremi üzerinden alay etmeye çalışmıştı.
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Almanya’da yaşayan gurbetçinin tepki çeken paylaşımı 👇
Son zamanlarda TikTok’ta popüler olan bir sesi kullanarak paylaşımı yapmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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