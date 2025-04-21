onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gurbetçi Kadınlar, Türk Kadınlarla Olan Kavgaları İçin Şarkı Yaptı: “Sizde Kahve Bile Borçla!”

Gurbetçi Kadınlar, Türk Kadınlarla Olan Kavgaları İçin Şarkı Yaptı: “Sizde Kahve Bile Borçla!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 14:06

İçerik Devam Ediyor

Bir TikTok kullanıcısının, Almanya’da yaşayan gurbetçilerin yaptıkları makyajlarla kendilerini belli ettiklerini dile getirmesi kaosa neden oldu. Genç kadın paylaşımı yapmasıyla birlikte gurbetçilerden yanıt aldı. Ancak gurbetçiler durumu pek normal karşılamadı ve sert tepkiler verdi. Türkiye’de yaşayan kadınların maddi durumuna kadar aşağılayıcı paylaşımlarda bulunanlar oldu. Şimdiyse yine gurbetçiler cephesinden bir hareket geldi. Yapay zeka ile şarkı oluşturan bir gurbetçi, Türkiye’de yaşayan kadınlara yine eleştirileri sıraladı.

Kaosun detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o şarkı 👇

Olay özellikle TikTok’ta büyümeye devam ediyor.

Olay özellikle TikTok’ta büyümeye devam ediyor.

Gurbetçilerin paylaşımları karşısında Türkiye’de yaşayan kadınlar şaşkınlıklarını paylaşıyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
11
8
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arwen

Avrupa kültürü içinde bile bu derece varoş ve görgüsüz olmayı başarabilmek herkese nasip olmaz. Yürüyedurun..!

moonlight

hiç üstümüze alınmayız ki ... tik tok işte kulvarları belli .. ;)

remihanasiba

Avrupa Avrupa olalı böyle rezillik görmemiştir, kendi milletine kin kusan mültecilere sahipler. Umarım tez zamanda bunların vatandaşlıktan atarlar.

sinan

Gurbetçilerin oy vermesi yasaklansın