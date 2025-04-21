Gurbetçi Kadınlar, Türk Kadınlarla Olan Kavgaları İçin Şarkı Yaptı: “Sizde Kahve Bile Borçla!”

Bir TikTok kullanıcısının, Almanya’da yaşayan gurbetçilerin yaptıkları makyajlarla kendilerini belli ettiklerini dile getirmesi kaosa neden oldu. Genç kadın paylaşımı yapmasıyla birlikte gurbetçilerden yanıt aldı. Ancak gurbetçiler durumu pek normal karşılamadı ve sert tepkiler verdi. Türkiye’de yaşayan kadınların maddi durumuna kadar aşağılayıcı paylaşımlarda bulunanlar oldu. Şimdiyse yine gurbetçiler cephesinden bir hareket geldi. Yapay zeka ile şarkı oluşturan bir gurbetçi, Türkiye’de yaşayan kadınlara yine eleştirileri sıraladı.
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İşte o şarkı 👇
Olay özellikle TikTok’ta büyümeye devam ediyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Avrupa kültürü içinde bile bu derece varoş ve görgüsüz olmayı başarabilmek herkese nasip olmaz. Yürüyedurun..!
hiç üstümüze alınmayız ki ... tik tok işte kulvarları belli .. ;)
Avrupa Avrupa olalı böyle rezillik görmemiştir, kendi milletine kin kusan mültecilere sahipler. Umarım tez zamanda bunların vatandaşlıktan atarlar.
Gurbetçilerin oy vermesi yasaklansın