Gurbetçi Kadınlar, Türk Kadınlarla Olan Kavgaları İçin Şarkı Yaptı: “Sizde Kahve Bile Borçla!”

Bir TikTok kullanıcısının, Almanya’da yaşayan gurbetçilerin yaptıkları makyajlarla kendilerini belli ettiklerini dile getirmesi kaosa neden oldu. Genç kadın paylaşımı yapmasıyla birlikte gurbetçilerden yanıt aldı. Ancak gurbetçiler durumu pek normal karşılamadı ve sert tepkiler verdi. Türkiye’de yaşayan kadınların maddi durumuna kadar aşağılayıcı paylaşımlarda bulunanlar oldu. Şimdiyse yine gurbetçiler cephesinden bir hareket geldi. Yapay zeka ile şarkı oluşturan bir gurbetçi, Türkiye’de yaşayan kadınlara yine eleştirileri sıraladı.