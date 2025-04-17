Gurbetçi Kadınlar ve Türkiye’deki Kadınlar Arasında Başlayan Kavgaya Gurbetçi Erkekler Dahil Oldu

Her şey TikTok’ta ‘@merileee’ isimli kullanıcının “Almancı kız dedektörü olmamla ilgili” başlıklı bir video paylaşmasıyla başladı. Kullanıcı gurbetçi kadınların makyajını eleştirirken bu paylaşım adeta bir kavganın başlangıcı oldu. Videonun ardından gurbetçi kadınlardan da TikTok’tan sert tepkilerle dolu videolar paylaşılmaya başlandı. Ancak gurbetçi kadınlar ile Türkiye’deki kadınlar arasında başlayan kavgaya bu kez gurbetçi erkekler de dahil oldu.