Gurbetçi Kadınlar ve Türkiye’deki Kadınlar Arasında Başlayan Kavgaya Gurbetçi Erkekler Dahil Oldu
Her şey TikTok’ta ‘@merileee’ isimli kullanıcının “Almancı kız dedektörü olmamla ilgili” başlıklı bir video paylaşmasıyla başladı. Kullanıcı gurbetçi kadınların makyajını eleştirirken bu paylaşım adeta bir kavganın başlangıcı oldu. Videonun ardından gurbetçi kadınlardan da TikTok’tan sert tepkilerle dolu videolar paylaşılmaya başlandı. Ancak gurbetçi kadınlar ile Türkiye’deki kadınlar arasında başlayan kavgaya bu kez gurbetçi erkekler de dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak kadınlar arasında bu kavga başka boyuta taşındı. Şimdi ise gurbetçi erkekler kavgaya dahil oldu.
👇
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz! 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın