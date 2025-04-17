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Gurbetçi Kadınlar ve Türkiye’deki Kadınlar Arasında Başlayan Kavgaya Gurbetçi Erkekler Dahil Oldu

Gurbetçi Kadınlar ve Türkiye’deki Kadınlar Arasında Başlayan Kavgaya Gurbetçi Erkekler Dahil Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2025 - 17:45

Her şey TikTok’ta ‘@merileee’ isimli kullanıcının “Almancı kız dedektörü olmamla ilgili” başlıklı bir video paylaşmasıyla başladı. Kullanıcı gurbetçi kadınların makyajını eleştirirken bu paylaşım adeta bir kavganın başlangıcı oldu. Videonun ardından gurbetçi kadınlardan da TikTok’tan sert tepkilerle dolu videolar paylaşılmaya başlandı. Ancak gurbetçi kadınlar ile Türkiye’deki kadınlar arasında başlayan kavgaya bu kez gurbetçi erkekler de dahil oldu.

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İlk olarak her şeyi başlatan o videoya bir kez daha göz atalım 👇

Detaylara ise bu içeriğimizde yer vermiştik 👇

Ancak kadınlar arasında bu kavga başka boyuta taşındı. Şimdi ise gurbetçi erkekler kavgaya dahil oldu.

Ancak kadınlar arasında bu kavga başka boyuta taşındı. Şimdi ise gurbetçi erkekler kavgaya dahil oldu.

TikTok şu sıralar Türkiye'de yaşayanlar ile yurt dışında yaşayan gurbetçilerin kavgasına şahit oluyor. İşte o paylaşımlardan bazıları 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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