onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
TikTok'ta Türkan Şoray'lı "Turkish Delight" Makyaj Akımı Dünyada Viral Oldu

TikTok'ta Türkan Şoray'lı "Turkish Delight" Makyaj Akımı Dünyada Viral Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.02.2025 - 14:24

İçerik Devam Ediyor

Türkan Şoray güzelliği diye bir gerçek var. Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Şoray, kara kaşı kara gözü  ve dolgun saçlarıyla 7’den 77’ye herkesi güzelliğiyle mest etti. Hepimiz bir zamanlar muhakkak ona benzemek için makyajlar yapmışken Şoray’ın güzelliği sınırları da aştı. 

TikTok’ta şimdi “Turkish Delight” (Türk Lokumu) makyaj akımı başladı. Üstelik bu makyaj akımının ilhamı Türkan Şoray.

Dünyanın dört bir yanından TikTok üreticileri Türkan Şoray’ın makyajını yapıp paylaşmaya başladı. Türkan Şoray’ın hepimizi hayran bırakan o makyajı nasıl yapılıyor, izleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam denilince akla Türkan Şoray; Türkan Şoray denilince de iri, sürmeli gözler geliyor. ‘Sultan’ Şoray’ın güzelliği üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin asla eskimeyeceği konusunda hemfikiriz.

Yeşilçam denilince akla Türkan Şoray; Türkan Şoray denilince de iri, sürmeli gözler geliyor. ‘Sultan’ Şoray’ın güzelliği üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin asla eskimeyeceği konusunda hemfikiriz.

Hepimiz muhakkak bir dönem evde kendi kendimize Türkan Şoray makyaj denemeleri muhakkak yapmışızdır. Kara gözler, hafif kırmızı dudaklar ve dolgun dalgalı saçlarla Şoray’a benzemek için can attık.

Hepimiz muhakkak bir dönem evde kendi kendimize Türkan Şoray makyaj denemeleri muhakkak yapmışızdır. Kara gözler, hafif kırmızı dudaklar ve dolgun dalgalı saçlarla Şoray’a benzemek için can attık.

Şimdiler de TikTok’ta “Turkish Delight” makyaj akımı başladı. Dünyanın dört bir yanından içerik üreticileri Türkan Şoraylı, “Türk Lokumu” adını verdikleri o makyajı yapmaya başladılar.

Şimdiler de TikTok’ta “Turkish Delight” makyaj akımı başladı. Dünyanın dört bir yanından içerik üreticileri Türkan Şoraylı, “Türk Lokumu” adını verdikleri o makyajı yapmaya başladılar.

Türkan Şoray’ın güzelliğinin dünyanın dört bir yanında da dilden dile dolaştığı o videolardan birkaçını sizlere sunuyoruz 👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın