TikTok'ta Türkan Şoray'lı "Turkish Delight" Makyaj Akımı Dünyada Viral Oldu

Türkan Şoray güzelliği diye bir gerçek var. Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Şoray, kara kaşı kara gözü ve dolgun saçlarıyla 7’den 77’ye herkesi güzelliğiyle mest etti. Hepimiz bir zamanlar muhakkak ona benzemek için makyajlar yapmışken Şoray’ın güzelliği sınırları da aştı.

TikTok’ta şimdi “Turkish Delight” (Türk Lokumu) makyaj akımı başladı. Üstelik bu makyaj akımının ilhamı Türkan Şoray.

Dünyanın dört bir yanından TikTok üreticileri Türkan Şoray’ın makyajını yapıp paylaşmaya başladı. Türkan Şoray’ın hepimizi hayran bırakan o makyajı nasıl yapılıyor, izleyelim.