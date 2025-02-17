TikTok'ta Türkan Şoray'lı "Turkish Delight" Makyaj Akımı Dünyada Viral Oldu

Türkan Şoray güzelliği diye bir gerçek var. Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Şoray, kara kaşı kara gözü ve dolgun saçlarıyla 7’den 77’ye herkesi güzelliğiyle mest etti. Hepimiz bir zamanlar muhakkak ona benzemek için makyajlar yapmışken Şoray’ın güzelliği sınırları da aştı.
TikTok’ta şimdi “Turkish Delight” (Türk Lokumu) makyaj akımı başladı. Üstelik bu makyaj akımının ilhamı Türkan Şoray.
Dünyanın dört bir yanından TikTok üreticileri Türkan Şoray’ın makyajını yapıp paylaşmaya başladı. Türkan Şoray’ın hepimizi hayran bırakan o makyajı nasıl yapılıyor, izleyelim.
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Yeşilçam denilince akla Türkan Şoray; Türkan Şoray denilince de iri, sürmeli gözler geliyor. ‘Sultan’ Şoray’ın güzelliği üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin asla eskimeyeceği konusunda hemfikiriz.
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Hepimiz muhakkak bir dönem evde kendi kendimize Türkan Şoray makyaj denemeleri muhakkak yapmışızdır. Kara gözler, hafif kırmızı dudaklar ve dolgun dalgalı saçlarla Şoray’a benzemek için can attık.
Şimdiler de TikTok’ta “Turkish Delight” makyaj akımı başladı. Dünyanın dört bir yanından içerik üreticileri Türkan Şoraylı, “Türk Lokumu” adını verdikleri o makyajı yapmaya başladılar.
Türkan Şoray’ın güzelliğinin dünyanın dört bir yanında da dilden dile dolaştığı o videolardan birkaçını sizlere sunuyoruz 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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