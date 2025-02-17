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Diyarbakır'da Koşarak Trafiği Birbirine Katan Deve Kuşu Aslında Sahibinin Yanına Geri Dönmeye Çalışıyormuş

Diyarbakır'da Koşarak Trafiği Birbirine Katan Deve Kuşu Aslında Sahibinin Yanına Geri Dönmeye Çalışıyormuş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 14:00

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Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da bir deve kuşunun trafikte panikle koşuşturduğu anlar araç sürücüleri tarafından kayda alınmıştı. Deve kuşunun kaldığı çiftlikten kaçtığı biliniyordu. Meğerse tatlı deve kuşumuz asıl sahibinin yanına gidebilmek için uğraşıyormuş. Gelin detaylara geçelim.

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Deve kuşunun sahibi, amcasının oğluna tatlı dostumuzu hediye ettiğini ancak onun kaçarak kendisine geri döndüğü anları Anadolu Ajansı'na anlattı.

Deve kuşunun sahibi, amcasının oğluna tatlı dostumuzu hediye ettiğini ancak onun kaçarak kendisine geri döndüğü anları Anadolu Ajansı'na anlattı.

Kaçan dostumuzu yakın bir köyde korumaya aldıklarını ardından ise kendisinin giderek onu yeniden evine getirdiğini dile getirdi.

Kaçan dostumuzu yakın bir köyde korumaya aldıklarını ardından ise kendisinin giderek onu yeniden evine getirdiğini dile getirdi.

'Geri döndüğünde çocuğumu bulmuş gibi sevindim' sözleriyle de mutluluğunu ifade etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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