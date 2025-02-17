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Kızının Doğum Günü İçin Arabaya Yazı Astı: Kornaya Basanları Gören Tatlı Kız Unutamayacağı Bir Gün Yaşadı

Kızının Doğum Günü İçin Arabaya Yazı Astı: Kornaya Basanları Gören Tatlı Kız Unutamayacağı Bir Gün Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 11:15

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@didodips adlı içerik üreticisi eşinin kızı için hazırladığı doğum günü sürprizini paylaşmasıyla viral oldu. Sosyal medyada motor sürücülerinin akım haline getirdiği konsepti hatırlayanlarınız olacaktır. Motor sürücüleri sırtlarına astıkları yazılar ile doğum günleri olduğunu ve kutlamak isteyenlerin kornaya basabileceklerini belirtiyordu. Şimdiyse Simay adlı tatlı kızın babası bu yazıları arabalarına astı.

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Simay'ın doğum günü olduğunu okuyan şoförler kayıtsız kalmak istemedi ve kornaya basarak karşılık verdi.

Simay'ın doğum günü olduğunu okuyan şoförler kayıtsız kalmak istemedi ve kornaya basarak karşılık verdi.

İlk kez böyle bir doğum günü yaşayan tatlı kız öylesine mutlu oldu ki muhtemelen bu anları ömür boyu hatırlayacaktı.

İlk kez böyle bir doğum günü yaşayan tatlı kız öylesine mutlu oldu ki muhtemelen bu anları ömür boyu hatırlayacaktı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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