Kızının Doğum Günü İçin Arabaya Yazı Astı: Kornaya Basanları Gören Tatlı Kız Unutamayacağı Bir Gün Yaşadı

@didodips adlı içerik üreticisi eşinin kızı için hazırladığı doğum günü sürprizini paylaşmasıyla viral oldu. Sosyal medyada motor sürücülerinin akım haline getirdiği konsepti hatırlayanlarınız olacaktır. Motor sürücüleri sırtlarına astıkları yazılar ile doğum günleri olduğunu ve kutlamak isteyenlerin kornaya basabileceklerini belirtiyordu. Şimdiyse Simay adlı tatlı kızın babası bu yazıları arabalarına astı.