Cem Özkök 92 Yaşındaki Remzi Amcanın Evini Temizleyerek Yaşanabilir Hale Getirdi

Dip köşe temizlik videolarıyla popüler olan Cem Özkök, şimdilerde yardıma ihtiyacı olanların elini tuttuğu video paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Gerek temizlik, gerek alışveriş, gerekse de yaşlıları huzurevine yerleştirme konusunda paylaştığı içerikleri gönüllerimizi fethediyor. Özkök şimdiyse televizyona çıkınca haberdar olduğu 92 yaşındaki Remzi adlı vatandaşın kapısını çaldı.
Gelin detaylara geçelim. 👇
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Remzi amcamız eşini kaybettikten sonra İstanbul'u terk etmiş ve bir köyde ormana yerleşerek 27 yıl boyunca elektriksiz yaşamıştı.
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Haberlere çıkmasıyla elektriği sağlanan Remzi amcayı huzurevine yerleştirme teklifiyle yanına giden Özkök, amcamız istemeyince evini temizlemeye karar verdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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