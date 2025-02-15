Bir Genç KYK Yurdundaki Odasıyla Görenleri İmrendirdi: “Her Gün Tatildeymişim Gibi Hissettiriyor”

Bir genç Mersin Silifke’de yer alan KYK yurdundan odasını paylaşmasıyla viral oldu. Çünkü odası deniz manzaralıydı. Aile evinden sonra üniversite yıllarında yurtta kalmak kimi öğrenciler için zor oluyor. Ancak bu oda otel odasından farksızdı. Gelin detaylara geçelim.