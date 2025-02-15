Bir Genç KYK Yurdundaki Odasıyla Görenleri İmrendirdi: “Her Gün Tatildeymişim Gibi Hissettiriyor”

Bir genç Mersin Silifke’de yer alan KYK yurdundan odasını paylaşmasıyla viral oldu. Çünkü odası deniz manzaralıydı. Aile evinden sonra üniversite yıllarında yurtta kalmak kimi öğrenciler için zor oluyor. Ancak bu oda otel odasından farksızdı. Gelin detaylara geçelim.
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Taşucu KYK’da kalan genç, “Her gün tatildeymiş gibi hissettiren yurdun vardır” notuyla paylaşımı yapmıştı.
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Gencin odasının manzarası aşağıda gördüğünüz gibiydi. 👇
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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