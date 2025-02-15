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Anadolu Ağzıyla Konuştuğu İçin Büyükşehirde Zorbalandığına Dair Parodi Videosu Çeken Genç Dikkat Çekti

Anadolu Ağzıyla Konuştuğu İçin Büyükşehirde Zorbalandığına Dair Parodi Videosu Çeken Genç Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.02.2025 - 13:51

İçerik Devam Ediyor

@kucukkaya.dilara adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç, arkadaşlarıyla çektiği videoyla gündem oldu. Genç kadın, “Günde, büyükşehirde üniversiteye başlayan 516 Anadolu genci sırf konuşmasından ötürü çevresinin zorbalığına uğramakta” notuyla paylaşımı yapmıştı.

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Anadolu ağzıyla, günümüz Türkçesinde belli kelimeler farklılık gösterebiliyor.

Anadolu ağzıyla, günümüz Türkçesinde belli kelimeler farklılık gösterebiliyor.

Ağız alışkanlığından dolayı gençlerin çevrelerinde eleştiri alması ise içerik üreticilerinin de dikkat çektiği gibi ne yazık ki yaygın bir durum.

Ağız alışkanlığından dolayı gençlerin çevrelerinde eleştiri alması ise içerik üreticilerinin de dikkat çektiği gibi ne yazık ki yaygın bir durum.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bozkurt

Gocuk daha iyi oynamış. Hem zorbaladıklarını kim anlıyor? Doğru düzgün Türkçe konuşamıyorlar.

aylinaylinlin

Doğrusunu öğrenebilirsin zor değil kitap okusan mesela ?