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Yayalara Ders Niteliğinde Olay: Şırnak’ta Koyunlar Karşıdan Karşıya Geçmek İçin Üst Geçidi Kullandı

Yayalara Ders Niteliğinde Olay: Şırnak’ta Koyunlar Karşıdan Karşıya Geçmek İçin Üst Geçidi Kullandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.02.2025 - 12:38

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Şırnak Cizre’de bir sürücünün kayda aldığı anlar ilgi gördü. Koyunlar karşıdan karşıya geçmek için üst geçidi kullanmıştı. İzleyiciler ise yaşanan olayı medeniyet örneği olarak yorumladı. Gelin birlikte detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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Cizre’de çevre yolu okullar bölgesinde kayda alınan görüntülerde koyunların sürü olarak üst geçidi kullandığı görülüyordu.

Cizre’de çevre yolu okullar bölgesinde kayda alınan görüntülerde koyunların sürü olarak üst geçidi kullandığı görülüyordu.

Yayaların bile zaman zaman üst geçit kullanmadığına şahit olurken hayvanların zekası konuşuldu.

Yayaların bile zaman zaman üst geçit kullanmadığına şahit olurken hayvanların zekası konuşuldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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