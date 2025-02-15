Yayalara Ders Niteliğinde Olay: Şırnak’ta Koyunlar Karşıdan Karşıya Geçmek İçin Üst Geçidi Kullandı

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Cizre’de çevre yolu okullar bölgesinde kayda alınan görüntülerde koyunların sürü olarak üst geçidi kullandığı görülüyordu.
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Yayaların bile zaman zaman üst geçit kullanmadığına şahit olurken hayvanların zekası konuşuldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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