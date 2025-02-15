Yeni Fobi Alarmı: Veterinerlik Öğrencisi Ata Sırtını Dönünce Aldığı Darbeyle Panik Dolu Anlar Yaşadı

Veterinerlik fakültesi okuyan üç arkadaş, sosyal medya hesaplarından paylaşmak için video çekerken beklemedikleri bir olay yaşadılar. O anları paylaşmalarıyla kısa sürede viral oldular. Öğrencilerden biri at tarafından az kalsın ısırılacaktı. Gelin detaylara geçelim.