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Yeni Fobi Alarmı: Veterinerlik Öğrencisi Ata Sırtını Dönünce Aldığı Darbeyle Panik Dolu Anlar Yaşadı

Yeni Fobi Alarmı: Veterinerlik Öğrencisi Ata Sırtını Dönünce Aldığı Darbeyle Panik Dolu Anlar Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.02.2025 - 10:17

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Veterinerlik fakültesi okuyan üç arkadaş, sosyal medya hesaplarından paylaşmak için video çekerken beklemedikleri bir olay yaşadılar. O anları paylaşmalarıyla kısa sürede viral oldular. Öğrencilerden biri at tarafından az kalsın ısırılacaktı. Gelin detaylara geçelim.

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Üç arkadaş poz verdikleri esnada ortada duran kişi birden arkasından gelen at tarafından darbe aldı.

Üç arkadaş poz verdikleri esnada ortada duran kişi birden arkasından gelen at tarafından darbe aldı.

Neye uğradığını şaşıran gencin elini cebinden çıkarmama ısrarı da izleyenleri güldürdü.

Neye uğradığını şaşıran gencin elini cebinden çıkarmama ısrarı da izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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