Çıtayı Arşa Çıkardı: Sevgilisine 14 Şubat İçin Özel Oyun Yaptıran Genç Beğenileri Topladı

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü biliyorsunuz ki. Kimi çiftler çoktan hediyeleşti, kimileriyse akşama hediye yetiştirme derdinde. Aslında olay hediyeden de ziyade maneviyatın hissedilebileceği jestler yapmak. Bir genç de kız arkadaşına yaptırdığı hediyeyle gündeme geldi.