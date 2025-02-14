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Çıtayı Arşa Çıkardı: Sevgilisine 14 Şubat İçin Özel Oyun Yaptıran Genç Beğenileri Topladı

Çıtayı Arşa Çıkardı: Sevgilisine 14 Şubat İçin Özel Oyun Yaptıran Genç Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 14:59

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Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü biliyorsunuz ki. Kimi çiftler çoktan hediyeleşti, kimileriyse akşama hediye yetiştirme derdinde. Aslında olay hediyeden de ziyade maneviyatın hissedilebileceği jestler yapmak. Bir genç de kız arkadaşına yaptırdığı hediyeyle gündeme geldi.

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Kız arkadaşına 14 Şubat için ikisine özel olan bir oyun yaptırmıştı.

Kız arkadaşına 14 Şubat için ikisine özel olan bir oyun yaptırmıştı.

Hem yaratıcı hem de yalnızca ikisine ait olan bu hediye karşısında sosyal medyada “Biz dünyaya izlemeye gelmişiz” yorumları geldi.

Hem yaratıcı hem de yalnızca ikisine ait olan bu hediye karşısında sosyal medyada “Biz dünyaya izlemeye gelmişiz” yorumları geldi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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