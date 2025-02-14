onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Siirt Sokaklarında Görenler Şaşırdı: Önce Üzdü Sonra 'Özür' Pankartı Astı

Siirt Sokaklarında Görenler Şaşırdı: Önce Üzdü Sonra 'Özür' Pankartı Astı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.02.2025 - 13:14

Siirt'in en işlek noktasına asılan pankart herkesi şoke etti. 30 yaşındaki Mehmet Korkmaz'ın tartıştığı eşi için hazırladığı pankart dikkat çekti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlginç olay, Siirt'te yaşandı. Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur’dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sokağa pankart astı.

İlginç olay, Siirt'te yaşandı. Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur’dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sokağa pankart astı.

Pankartta, ''Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum'' ifadeleri yer aldı.

Pankartta, ''Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum'' ifadeleri yer aldı.

Eşini çok sevdiğini dile getiren Mehmet Korkmaz, “Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın