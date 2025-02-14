Siirt Sokaklarında Görenler Şaşırdı: Önce Üzdü Sonra 'Özür' Pankartı Astı
Siirt Sokaklarında Görenler Şaşırdı: Önce Üzdü Sonra 'Özür' Pankartı Astı
Siirt'in en işlek noktasına asılan pankart herkesi şoke etti. 30 yaşındaki Mehmet Korkmaz'ın tartıştığı eşi için hazırladığı pankart dikkat çekti.
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İlginç olay, Siirt'te yaşandı. Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur’dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sokağa pankart astı.
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Pankartta, ''Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum'' ifadeleri yer aldı.
Eşini çok sevdiğini dile getiren Mehmet Korkmaz, “Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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